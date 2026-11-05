Job suchen Job inserieren
Hilfe, Kontakt & Service
Copyright © 2026 ROLLING PIN Media GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Gastrojobs & Hotel Jobs.
Industry News
Ausgabe 297

Da fehlt doch noch die Sauce!

UnileverWerbung
Wenn es herbstelt, sind kräftige Soßen wieder voll im Trend. Diese Soßen sollte man sich also nicht entgehen lassen.
November 5, 2026 | Fotos: Unilever Food Solutions

Eine gute Sauce braucht bekanntlich viel Zeit: Knochen rösten, das Gemüse anschwitzen, reduzieren und abschmecken. Welche Produkte aus dem Hause UFS hier als Basis unterstützen, erklärt Kai Rahna von der Culinary Fachberatung: „Die Knorr Professional Bratenjus ist die erste Wahl für alle, die intensive Röst­aromen lieben. Mit ihrer ausgeprägten Bratnote ist sie perfekt zum Auffüllen von Pfannensaucen, Kurzgebratenem, geschmorten Gerichten oder als aromatische Begleitung von Fleischgerichten. Die Knorr Professional Delikatess Sauce zu Braten ist die pflanzliche Alternative für moderne Küchen. Sie unterstützt geschmortes Gemüse ebenso überzeugend wie klassische Fleischgerichte.

Sauce wird über ein Gericht gegossen.
Für jedes Gericht, die passende Soße.

Die heimliche Wunderwaffe ist jedoch die Lukull Hollandaise. Mit ihr lassen sich beispielsweise Rotwein-, Thymian-, Zwiebel- oder Senf-Meerrettich-Saucen ableiten.“ Statt jede Sauce separat anzusetzen, entstehen so aus einer Basis verschiedene Varianten für wechselnde Menüs und frische Kräuter, Wurzelgemüse oder saisonale Pilze setzen Akzente. Saucenexperte Rahna hat zudem weitere konkrete Tipps zur Anwendung der Basis: Mit dem 50:50-Prinzip aus frischen Zutaten und professioneller Saucenbasis lässt sich Individualität mit einer konstanten Qualität verbinden und gleichzeitig der Wareneinsatz kalkulieren. Auch ein Kalt­ansatz hilft dabei, den Wareneinsatz zu verbessern. Hier werden Fleisch, Sauce und Aromaten kalt angesetzt und danach schonend gegart. 

Gericht von oben fotografiert mit Sauce.
Eine hochwertige Grundsauce ist die wichtigste Basis.
Schwarz-weiß-Porträt von Kai Rahna.
Kai Rahna ist Küchenmeister, Bäcker und Culinary Fachberater UFS DE National.

www.unileverfoodsolutions.de

UnileverWerbung
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Industry News
Sponsored
Food-Pairing mit Intenso und Cremoso
Zwischen süß und herzhaft: Thomas Behrens und Zoltan Okoliscanyi zeigen die Vielseitigkeit der Käseklassiker.
Industry News
Sponsored
Essen, schlafen, chillen und feiern
Die Kristallhütte Zillertal wurde gerade neu übernommen und steht nun kurz vor der Eröffnung. Was erwartet die Gäste hier?
Industry News
Sponsored
Die Freaks machen Messe. Aber anders.
Egal ob Branchenmesse oder Foodfestival, der Verein freakstotable ist überall dort unterwegs, wo es um gute Lebensmittel und spannende Connections geht.

Top Arbeitgeber

Top Arbeitgeber
Schlosshotel Fiss
6533 Fiss/Tirol, Österreich
Demi Chef de Partie - Gardemanger (m/w/d)
Demi Chef de Rang im 4 HAUBEN BEEF CLUB (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
The Grand Green - Familux Resort
98559 Oberhof, Deutschland
Steward / Abwäscher (m/w/d)
Chef de Partie (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Interalpen-Hotel Tyrol
6410 Telfs, Österreich
Assistant Front Office Manager (m/w/d)
Director of Marketing & Communication
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Hochschober
9565 Ebene Reichenau, Österreich
Sous Chef
Chef de Rang/Restaurantfachmann/frau
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Guglwald
4191 Guglwald, Österreich
Pâtissier / Konditor
Jungkoch
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Taubenkobel
7081 Schützen bei Wien am Neusiedlersee, Österreich
Rezeption, Gästebetreuung, Empfang, Reservierung
Chef de Rang
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mountain Resort Feuerberg
9551 Bodensdorf, Ossiacher See, Österreich
Stv. Hoteldirektor (all genders)
Stv. Restaurant Manager, Schwerpunkt Wein (all genders)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Breidenbacher Hof
40212 Düsseldorf, Deutschland
Haus- und Gebäudetechniker (m/w/d)
Front Office Agent / Rezeptionsmitarbeiter (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel AVIVA****s make friends
4170 St. Stefan-Afiesl, Österreich
Chef de Rang / Barkeeper
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Neuhaus Zillertal Resort & ElisabethHotel
6290 Mayrhofen, Österreich
Hausdame / Gouvernante (m/w/d)
Pizza-Pasta Koch
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Jungbrunn - Der Gutzeitort
6675 Tannheim/Tirol, Österreich
Stellvertretende Serviceleitung (m/w/d)
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Retter Bio-Natur-Resort
8225 Pöllauberg, Österreich
Rezeptionist/in
Head of Housekeeping/Leitung Housekeeping (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Natur- & Biohotel Bergzeit
6675 Tannheim, Österreich
Rezeptionist/in
Chef de Partie
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Kempinski Hotel Berchtesgaden
83471 Berchtesgaden, Deutschland
Chef de Partie (m/w/d)
Commis de Cuisine (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Ritter von Kempski Private Hotels & Resorts
06536 Südharz/ OT Stolberg, Deutschland
Restaurantleitung Gourmet (m/w/d)
Marketing Mitarbeiter (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Oberjoch - Familux Resort
87541 Bad Hindelang , Deutschland
Asst. Service Manager (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Kitzbühel
6370 Kitzbühel, Österreich
Manager Accounting&Controlling - Schwerpunkt F&B (m/w/d
Reservierungsmitarbeiter (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Genusshotel Sackmann
72270 Baiersbronn, Deutschland
Commis de Cuisine
Demi Chef de Partie m/w/d
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
TAUROA GmbH
5020 Salzburg, Österreich
HR BUSINESS PARTNER (w/m/x)
OPERATIONS MANAGER ROOMS (m/w/x)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Naturhotel Bauernhofer
8172 Heilbrunn, Österreich
Etagenfachfrau/-mann Leitung Stellvertretung (m/w/d)
Wir bitten zu Tisch. Und freuen uns auf WegbegleiterInn
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mount Med Resort
6311 Wildschönau-Oberau, Österreich
Chef de Partie
Physiotherapeut (m/w/d) auf selbstständiger Basis
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Post Ischgl
6561 Ischgl, Österreich
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Tirol Lodge Ellmau
6352 Ellmau, Österreich
BarkellnerIn (m/w/d)
Rezeption / Front Office Agent (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Jobs