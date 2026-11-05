Da fehlt doch noch die Sauce!

Eine gute Sauce braucht bekanntlich viel Zeit: Knochen rösten, das Gemüse anschwitzen, reduzieren und abschmecken. Welche Produkte aus dem Hause UFS hier als Basis unterstützen, erklärt Kai Rahna von der Culinary Fachberatung: „Die Knorr Professional Bratenjus ist die erste Wahl für alle, die intensive Röst­aromen lieben. Mit ihrer ausgeprägten Bratnote ist sie perfekt zum Auffüllen von Pfannensaucen, Kurzgebratenem, geschmorten Gerichten oder als aromatische Begleitung von Fleischgerichten. Die Knorr Professional Delikatess Sauce zu Braten ist die pflanzliche Alternative für moderne Küchen. Sie unterstützt geschmortes Gemüse ebenso überzeugend wie klassische Fleischgerichte.

Die heimliche Wunderwaffe ist jedoch die Lukull Hollandaise. Mit ihr lassen sich beispielsweise Rotwein-, Thymian-, Zwiebel- oder Senf-Meerrettich-Saucen ableiten.“ Statt jede Sauce separat anzusetzen, entstehen so aus einer Basis verschiedene Varianten für wechselnde Menüs und frische Kräuter, Wurzelgemüse oder saisonale Pilze setzen Akzente. Saucenexperte Rahna hat zudem weitere konkrete Tipps zur Anwendung der Basis: Mit dem 50:50-Prinzip aus frischen Zutaten und professioneller Saucenbasis lässt sich Individualität mit einer konstanten Qualität verbinden und gleichzeitig der Wareneinsatz kalkulieren. Auch ein Kalt­ansatz hilft dabei, den Wareneinsatz zu verbessern. Hier werden Fleisch, Sauce und Aromaten kalt angesetzt und danach schonend gegart.

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