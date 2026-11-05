Die Shootingstars der Haute Cuisine

Dass Pecorino Romano DOP mehr kann, als nur über Pasta gerieben zu werden, wurde wieder einmal beim Pecorino Romano DOP Cup am 7. September 2026 in Frankfurt gezeigt. Zehn Auszubildende hatten die Gelegenheit, den Schafskäse in unterschiedlichen Variationen auf den Teller zu bringen. Das Motto lautete „Texturenspiele der Haute Cuisine“.

Den ersten Platz belegten Moritz Seemann und Luca Wohlrab vom Hotel Vier Jahreszeiten mit einer Pecorino-Romano-DOP-Wolfsbarsch-Doppelravioli. Dazu servierten sie filigrane Pecorino-­Romano-Agar-Agar-Spaghetti und knusprige Pecorino-Romano-Pfeffer-Hippen. Die Jury, bestehend aus Julia Komp, Käsesommelière Jutta Jung und ­Maximilian Zibis vom Verband der Köche Deutschlands, überzeugte vor allem die geschmackliche Balance ihres Menüs. Auch die Zweit- und Drittplatzierten überraschten mit ihren kulinarischen Kompositionen. Julius Lammer und Andrii Voinov vom Hotel-Restaurant Verst servierten unter anderem ein herrliches Dessert. Genauer gesagt Pecorino-Romano-Olivenöl-Eis auf Karamell-Butter-Biskuit und das brachte ihnen den zweiten Platz. Den dritten Platz holten sich Finn Radzuweit und Lara Becker von Steins Traube, die eine gebratene Poulardenbrust mit Pecorino-Romano-Grießschnitte und -Schaum kombinierten. Ganz egal, ob gefroren, geschäumt oder knusprig gebacken: Der Nachwuchs zeigte in Frankfurt die Vielseitigkeit des Pecorino Romano DOP.

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