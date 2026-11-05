Job suchen Job inserieren
Hilfe, Kontakt & Service
Copyright © 2026 ROLLING PIN Media GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Gastrojobs & Hotel Jobs.
Industry News
Ausgabe 297

Food-Pairing mit Intenso und Cremoso

FoodserviceGalbaniWerbung
Zwischen süß und herzhaft: Thomas Behrens und Zoltan Okoliscanyi zeigen die Vielseitigkeit der Käseklassiker.
November 5, 2026 | Fotos: Galbani Professionale

Darauf wäre ich nie gekommen!“ „Eine spannende Kombination.“ „Aubergine und Mascarpone?!? Hätte nicht gedacht, dass das funktioniert.“ Thomas Behrens und Zoltan Okoliscanyi haben auf der Rolling Pin.Convention in Düsseldorf so manchen Besucher überrascht. Die Profiköche haben zwei Klassiker von Galbani Professionale neu gedacht: Food-Pairing mit Mascarpone und Aubergine. Sweet & Savory mit Gorgonzola und Himbeere. Für Thomas Behrens lassen die Gorgonzola-Varianten von Galbani Professionale viel Spielraum für süße Kreationen. „Zur bevorstehenden Wintersaison ist zum Beispiel Gorgonzola-Mascarpone-Eis mit Bratapfel-Kompott perfekt.

Gegrillte Birne und karamellisierte Walnüsse mit Gorgonzola von Galbani.
Gegrillte Birne und karamellisierte Walnüsse mit Gorgonzola.
Mascarpone-Eis mit Gorgonzola von Galbani und Bratapfelragout.
Mascarpone-Eis mit Gorgonzola und Bratapfelragout.

Die Kombination aus der extrem cremigen Mascarpone mit ihren 80 Prozent Fettgehalt und dem würzigen Intenso setzt genau die richtigen Akzente in der kalten Jahreszeit.“ Intenso zeichnet sich dank der langen Reifezeit von mindestens 80 Tagen durch einen würzigen, intensiven Geschmack aus, während Cremoso mindestens 50 Tage reift und dadurch einen cremig-milden Geschmack mit leicht pikanter Note bekommt. „Zusammen mit Agavendicksaft, Datteln und Nüssen entstehen aus Cremoso zum Beispiel kleine Pralinen, die mit einer Kekspanade zur süßen Käsekomponente werden. Wer Neues kreieren möchte, sollte Dolcelatte testen. Durch Zugabe von Sahne hat diese besondere Galbani-Spezialität eine weiche, cremige Konsistenz und einen süßlich-delikaten Geschmack, der viele Möglichkeiten eröffnet.

www.galbaniprofessionale.it

FoodserviceGalbaniWerbung
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Industry News
Sponsored
Ihr Geld gehört in Ihren Betrieb – nicht in Gebühren
Lange Abende, knappe Margen – und am Monatsende frisst die Kartenabrechnung einen Teil des Gewinns. Ein Kostenvergleich zeigt, wie viel Gastronom:innen verschenken und wie ZahlungsWERK…
Industry News
Sponsored
Essen, schlafen, chillen und feiern
Die Kristallhütte Zillertal wurde gerade neu übernommen und steht nun kurz vor der Eröffnung. Was erwartet die Gäste hier?
Industry News
Sponsored
Die Freaks machen Messe. Aber anders.
Egal ob Branchenmesse oder Foodfestival, der Verein freakstotable ist überall dort unterwegs, wo es um gute Lebensmittel und spannende Connections geht.

Top Arbeitgeber

Top Arbeitgeber
Genusshotel Sackmann
72270 Baiersbronn, Deutschland
Kosmetikerin
Chef Pâtissier/Konditor
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Naturhotel Bauernhofer
8172 Heilbrunn, Österreich
Restaurantleitung Stellvertretung
Wir bitten zu Tisch. Und freuen uns auf WegbegleiterInn
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Post Ischgl
6561 Ischgl, Österreich
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Retter Bio-Natur-Resort
8225 Pöllauberg, Österreich
Chef de Rang mit Bar- & Abenddienst (m/w/d)
Head of Housekeeping/Leitung Housekeeping (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Guglwald
4191 Guglwald, Österreich
Pâtissier / Konditor
Jungkoch
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Jungbrunn - Der Gutzeitort
6675 Tannheim/Tirol, Österreich
Stellvertretende Serviceleitung (m/w/d)
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
The Grand Green - Familux Resort
98559 Oberhof, Deutschland
Lehrstelle ab Sommer 2027
Chef de Partie (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Hochschober
9565 Ebene Reichenau, Österreich
Sous Chef
Barmitarbeiter
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Kempinski Hotel Berchtesgaden
83471 Berchtesgaden, Deutschland
Commis de Cuisine (m/w/d)
Chef de Partie (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Ritter von Kempski Private Hotels & Resorts
06536 Südharz/ OT Stolberg, Deutschland
Restaurantleitung Gourmet (m/w/d)
Restaurantleitung
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Natur- & Biohotel Bergzeit
6675 Tannheim, Österreich
Rezeptionist/in
Chef de Rang
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand
23758 Weissenhäuser Strand, Deutschland
Küchenleiter (m/w/d) Systemgastronomie
Koch (m/w/d) Hotelrestaurant
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Breidenbacher Hof
40212 Düsseldorf, Deutschland
Demichef de Partie (m/w/d)
Technischer Leiter (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Fiss
6533 Fiss/Tirol, Österreich
Speisenträger (m/w/d)
Chef de Partie - Entremétier (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mount Med Resort
6311 Wildschönau-Oberau, Österreich
Physiotherapeut (m/w/d) auf selbstständiger Basis
Chef de Partie
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Oberjoch - Familux Resort
87541 Bad Hindelang , Deutschland
Asst. Service Manager (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mountain Resort Feuerberg
9551 Bodensdorf, Ossiacher See, Österreich
Stv. Restaurant Manager, Schwerpunkt Wein (all genders)
Stv. Hoteldirektor (all genders)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Neuhaus Zillertal Resort & ElisabethHotel
6290 Mayrhofen, Österreich
Zimmermädchen/-burschen (m/w/d) in Vollzeit
Zimmermädchen/-burschen (m/w/d) in Vollzeit
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Kitzbühel
6370 Kitzbühel, Österreich
Leitung Reservierung und Back Office Rezeption (m/w/d)
Reservierungsmitarbeiter (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel AVIVA****s make friends
4170 St. Stefan-Afiesl, Österreich
Chef de Rang / Barkeeper
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Interalpen-Hotel Tyrol
6410 Telfs, Österreich
Assistant Front Office Manager (m/w/d)
Director of Marketing & Communication
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Tirol Lodge Ellmau
6352 Ellmau, Österreich
Rezeption / Front Office Agent (m/w/d)
BarkellnerIn (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
TAUROA GmbH
5020 Salzburg, Österreich
STELLVERTRETENDER SERVICELEITER (m/w/x)
REZEPTIONIST (m/w/x)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Taubenkobel
7081 Schützen bei Wien am Neusiedlersee, Österreich
SOMMELIER/COMMIS Sommelier
Patissier
Entdecke alle Jobs
Jobs