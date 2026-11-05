Food-Pairing mit Intenso und Cremoso

Darauf wäre ich nie gekommen!“ „Eine spannende Kombination.“ „Aubergine und Mascarpone?!? Hätte nicht gedacht, dass das funktioniert.“ Thomas Behrens und Zoltan Okoliscanyi haben auf der Rolling Pin.Convention in Düsseldorf so manchen Besucher überrascht. Die Profiköche haben zwei Klassiker von Galbani Professionale neu gedacht: Food-Pairing mit Mascarpone und Aubergine. Sweet & Savory mit Gorgonzola und Himbeere. Für Thomas Behrens lassen die Gorgonzola-Varianten von Galbani Professionale viel Spielraum für süße Kreationen. „Zur bevorstehenden Wintersaison ist zum Beispiel Gorgonzola-Mascarpone-Eis mit Bratapfel-Kompott perfekt.

Die Kombination aus der extrem cremigen Mascarpone mit ihren 80 Prozent Fettgehalt und dem würzigen Intenso setzt genau die richtigen Akzente in der kalten Jahreszeit.“ Intenso zeichnet sich dank der langen Reifezeit von mindestens 80 Tagen durch einen würzigen, intensiven Geschmack aus, während Cremoso mindestens 50 Tage reift und dadurch einen cremig-milden Geschmack mit leicht pikanter Note bekommt. „Zusammen mit Agavendicksaft, Datteln und Nüssen entstehen aus Cremoso zum Beispiel kleine Pralinen, die mit einer Kekspanade zur süßen Käsekomponente werden. Wer Neues kreieren möchte, sollte Dolcelatte testen. Durch Zugabe von Sahne hat diese besondere Galbani-Spezialität eine weiche, cremige Konsistenz und einen süßlich-delikaten Geschmack, der viele Möglichkeiten eröffnet.

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