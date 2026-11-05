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Ausgabe 297

Essen, schlafen, chillen und feiern

KristallhütteRed BullWerbung
Die Kristallhütte Zillertal wurde gerade neu übernommen und steht nun kurz vor der Eröffnung. Was erwartet die Gäste hier?
November 5, 2026 | Fotos: Kristallhütte

Dort, wo die Luft frisch ist und die Nächte still sind, liegt die Kristallhütte auf etwa 2.147 Metern Höhe. Von dort oben bietet sich ein herrlicher Blick über das gesamte Zillertal. Ab Dezember öffnet die Kristallhütte endlich wieder die Pforten, denn Fabian und Maria haben das Ruder übernommen und fast alles neu gemacht. Vor sechseinhalb Jahren waren Fabian, als Koch, und Maria, als Barchefin, genau hier tätig. Und so haben sich die beiden kennengelernt. 

Neue Inhaber der Kristallhütte.
Fabian und Marie haben die Kristallhütte neu übernommen und renoviert.
Aussicht Kristallhütte mit zwei Personen.
Die Kristallhütte ist nur mit den Skiern erreichbar.

Entspannen und Feiern 

Neben guten Drinks und guten Partys erwarten die Besucher 14 einladende Suiten und ein kleiner Wellnessbereich. Auf der Terrasse der Kristallhütte haben knapp 400 Personen Platz, aber natürlich kann man es sich auch drinnen gemütlich machen. Dazu gute Musik, die eher an Berlin als an das klassische Après-Ski erinnert. Am 5. Dezember geht es mit dem Soft Opening los und am 12. Dezember wird unter dem Motto „the return of love“ nochmal groß gefeiert. Was da nicht fehlen darf? Der Klassiker: Red Bull gehört zur Grundausstattung jeder Almhütte mit Geschmack. Für diesen Winter kommt aber noch etwas Besonderes dazu: ein Canonita Spritz, gemischt mit der Sorte The Organics by Red Bull Black Orange. Dieser Drink soll heuer zum Wintergetränk der Hütte werden. Mit Blick auf die Berge und dem DJ-Set im Ohr lässt sich auf der Partyterrasse sicher gut anstoßen. Für Gäste ein guter Grund, um die Skier anzuschnallen.

Dose Red Bull Winteredition.
Die neue Red Bull Winter Edition.

www.kristallhuette.at

KristallhütteRed BullWerbung
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