Job suchen Job inserieren
Hilfe, Kontakt & Service
Copyright © 2026 ROLLING PIN Media GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Gastrojobs & Hotel Jobs.
Industry News
Ausgabe 297

„Gastfreundlichkeit kann keine Maschine ersetzen“

GAST SalzburgWerbung
Die Fachmesse „Alles für den Gast“ findet dieses Jahr zum 56. Mal statt. Andreas Ott erzählt, wie sich der Branchentreff in Zukunft weiterentwickeln wird.
November 5, 2026 | Fotos: Felix Braune, Christopher Blank

Herr Ott, als Veranstalter: Was bewegt die Branche gerade?

Natürlich sind Kostendruck und Personalmangel große Themen. Das verändert vor allem unsere Rolle als Veranstalter. Die Besucher wollen nicht nur Produkte sehen, sondern konkrete Antworten und Ideen für den Betrieb.

Porträt von Andreas Ott
Andreas Ott stammt aus einer Gastrofamilie.

Das heißt, es reicht heute nicht nur, Stände zu verkaufen?

Nein, längst nicht mehr. Unsere Aufgabe ist es, Menschen zusammenzubringen, Orientierung zu geben und Mehrwerte für die Branche zu schaffen. Eine erfolgreiche Messe ist heute weit mehr als eine Ausstellungsfläche – sie ist Impulsgeber, Netzwerk und Marktplatz zugleich. Deshalb setzen wir bei der „Alles für den Gast“ heuer bewusst auf das Thema „KI und Mensch“. KI ist kein abstraktes Zukunftsthema mehr, sondern Teil unseres Alltags. Sie kann Betriebe entlasten und Freiräume schaffen, damit wieder mehr Zeit für das Wesentliche bleibt: den persönlichen Kontakt mit dem Gast. Denn Gastfreundlichkeit kann keine Maschine ersetzen.

Zwei Hände rühren in einem Topf.
Die „Alles für den Gast“ ist älter als das Messezentrum Salzburg.

Nun haben Sie zwei Formate entwickelt: „GASTRO CIRCUS“ und „NEXT GASTRO“ – was erwartet die Leute?

Mit NEXT GASTRO schaffen wir eine Plattform für die nächste Generation der Gastronomie. Wir bringen junge Talente, etablierte Persönlichkeiten und Vordenker zusammen, um die Zukunft zu gestalten. Mit GASTRO CIRCUS gehen wir bewusst neue Wege. Wir verbinden Entertainment, Networking und Business zu einem Erlebnisformat in Wien. Damit sprechen wir gezielt auch jene an, die sich neue Formen des Austauschs abseits einer klassischen Fachmesse wünschen.

Die „Alles für den Gast“ wird auch als Plattform bezeichnet, warum?

Unser Anspruch ist es, die „Alles für den Gast“ von einer erfolgreichen Fachmesse zu einer ganzjährigen Branchenplattform weiterzuentwickeln. Wir wollen Menschen verbinden, Wissen vermitteln und neue Impulse setzen – an 365 Tagen im Jahr. Die Messe in Salzburg bleibt dabei das Herzstück und der wichtigste persönliche Treffpunkt unserer Community.

Fachbesucher auf der GAST Salzburg.
2025 trafen rund 719 Aussteller auf rund 36.000 Fachbesucher .

www.gastmesse.at/de

GAST SalzburgWerbung
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Industry News
Sponsored
Essen, schlafen, chillen und feiern
Die Kristallhütte Zillertal wurde gerade neu übernommen und steht nun kurz vor der Eröffnung. Was erwartet die Gäste hier?
Industry News
Sponsored
Die Freaks machen Messe. Aber anders.
Egal ob Branchenmesse oder Foodfestival, der Verein freakstotable ist überall dort unterwegs, wo es um gute Lebensmittel und spannende Connections geht.
Industry News
Sponsored
Die Shootingstars der Haute Cuisine
Der Kochnachwuchs zeigt mal wieder, wie viel Fine Dining im Pecorino Romano DOP stecken kann.

Top Arbeitgeber

Top Arbeitgeber
Jungbrunn - Der Gutzeitort
6675 Tannheim/Tirol, Österreich
Stellvertretende Serviceleitung (m/w/d)
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
TAUROA GmbH
5020 Salzburg, Österreich
HR BUSINESS PARTNER (w/m/x)
OPERATIONS MANAGER ROOMS (m/w/x)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Interalpen-Hotel Tyrol
6410 Telfs, Österreich
Director of Spa (m/w/d)
Hausdamen-Assistent:in m(w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Natur- & Biohotel Bergzeit
6675 Tannheim, Österreich
Rezeptionist/in
Chef de Partie
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Naturhotel Bauernhofer
8172 Heilbrunn, Österreich
Etagenfachfrau/-mann Leitung Stellvertretung (m/w/d)
Wir bitten zu Tisch. Und freuen uns auf WegbegleiterInn
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Kempinski Hotel Berchtesgaden
83471 Berchtesgaden, Deutschland
Chef de Partie (m/w/d)
Commis de Cuisine (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Genusshotel Sackmann
72270 Baiersbronn, Deutschland
Commis de Cuisine
Demi Chef de Partie m/w/d
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Retter Bio-Natur-Resort
8225 Pöllauberg, Österreich
Rezeptionist/in
Head of Housekeeping/Leitung Housekeeping (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Breidenbacher Hof
40212 Düsseldorf, Deutschland
Haus- und Gebäudetechniker (m/w/d)
Front Office Agent / Rezeptionsmitarbeiter (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Hochschober
9565 Ebene Reichenau, Österreich
Sous Chef
Chef de Rang/Restaurantfachmann/frau
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Fiss
6533 Fiss/Tirol, Österreich
Demi Chef de Partie - Gardemanger (m/w/d)
Demi Chef de Rang im 4 HAUBEN BEEF CLUB (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Guglwald
4191 Guglwald, Österreich
Pâtissier / Konditor
Jungkoch
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
The Grand Green - Familux Resort
98559 Oberhof, Deutschland
Steward / Abwäscher (m/w/d)
Chef de Partie (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Post Ischgl
6561 Ischgl, Österreich
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Tirol Lodge Ellmau
6352 Ellmau, Österreich
BarkellnerIn (m/w/d)
Rezeption / Front Office Agent (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mountain Resort Feuerberg
9551 Bodensdorf, Ossiacher See, Österreich
Stv. Hoteldirektor (all genders)
Stv. Restaurant Manager, Schwerpunkt Wein (all genders)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mount Med Resort
6311 Wildschönau-Oberau, Österreich
Chef de Partie
Physiotherapeut (m/w/d) auf selbstständiger Basis
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Oberjoch - Familux Resort
87541 Bad Hindelang , Deutschland
Asst. Service Manager (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Neuhaus Zillertal Resort & ElisabethHotel
6290 Mayrhofen, Österreich
Hausdame / Gouvernante (m/w/d)
Pizza-Pasta Koch
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel AVIVA****s make friends
4170 St. Stefan-Afiesl, Österreich
Chef de Rang / Barkeeper
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Kitzbühel
6370 Kitzbühel, Österreich
Manager Accounting&Controlling - Schwerpunkt F&B (m/w/d
Reservierungsmitarbeiter (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Ritter von Kempski Private Hotels & Resorts
06536 Südharz/ OT Stolberg, Deutschland
Restaurantleitung Gourmet (m/w/d)
Marketing Mitarbeiter (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Taubenkobel
7081 Schützen bei Wien am Neusiedlersee, Österreich
Rezeption, Gästebetreuung, Empfang, Reservierung
Chef de Rang
Entdecke alle Jobs
Jobs