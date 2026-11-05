Die Freaks machen Messe. Aber anders.

Gute Lebensmittel bringen Menschen zusammen. Menschen, die sie erzeugen, verarbeiten, zubereiten, und Menschen, die genießen. Menschen, die ihre Erfahrungen teilen, voneinander lernen und neue Ideen entwickeln. Genau dafür steht der Verein freakstotable. Diese Begeisterung bringen die Freaks dorthin, wo sich die Gastronomiebranche trifft. Wie zuletzt auf der Rolling Pin.Convention im September in Düsseldorf. Rund 35 Manufakturen und Partner waren Teil der gemeinsamen Präsenz. Sie brachten Lebensmittel, Getränke und Wissen mit. Vor allem aber ihre Geschichten.

Bei freakstotable begegnet man diesen Menschen persönlich. Man probiert, fragt nach und erfährt, wie viel Wissen, Arbeit und Überzeugung in einem Lebensmittel stecken. Aus einem Geschmack wird ein Gespräch, aus einem Gespräch entsteht Verständnis. Wie sich das in der Praxis anfühlt, zeigt das „Hinterzimmer“. Das temporäre Restaurant ist Rückzugsort und Treffpunkt für die Gastro-Community. Mitglieder aus dem Netzwerk übernehmen Herd und Gastgeberrolle, verarbeiten Produkte der beteiligten Manufakturen und bringen ihre Ideen ein. Hier wird gemeinsam gekocht, gegessen und diskutiert. Und weil Gemeinschaft nicht mit dem Ende eines Messetages aufhört, geht es bei der PIN.off weiter.

Die legendäre Aftershowparty von ­freakstotable ist längst ein fester Treffpunkt der Gastroszene. Das Konzept funktioniert ebenso in Hamburg, wo freakstotable auf der INTERNORGA mit dem Hinterzimmer und auf der ­ANTInorga Menschen zusammenbringt.

Hinter all dem steht eine Idee, die Tobias Bätz, Patrick von Vacano und Gleichgesinnte 2023 zur Gründung von freakstotable bewegt hat. Der ­Verein versteht Lebensmittel als Kulturgut und verbindet Menschen aus Gastronomie, Landwirtschaft, Manufaktur und ­Genusswirtschaft, die diese Überzeugung teilen. Ob auf Branchenmessen oder beim jährlichen Food- und Wissensfestival ZuTisch! in Wirsberg (nächster Termin 6. Juni 2027): freaks­totable schafft Orte, an denen Menschen gemeinsam entdecken, was gute Lebensmittel ausmacht. Eine Einladung an alle, die diese Leidenschaft teilen.

www.freakstotable.com