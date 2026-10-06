Südtirol Wein by the Glass Tour 2026 – 17 Häuser, 17 kulinarische Handschriften

Dafür öffnen 17 ausgewählte Restaurants, Hotels und Weinbars ihre Türen – und setzen die Weine auf ihre ganz eigene Art in Szene.

Jeder Gastgeber interpretiert die Aktion anders und verbindet die Südtiroler Weine mit der eigenen kulinarischen Handschrift. Mal entstehen besondere Pairings oder eigene Menüs, mal rücken ausgewählte Weine glasweise ausgeschenkt in den Mittelpunkt. So bekommt Südtirol Wein an jeder der 17 Stationen einen etwas anderen Auftritt.

In der Trattoria Nonna in Marburg gehört die Bühne beispielsweise der Cantina Terlan: Während des Aktionszeitraums werden die Weine der Südtiroler Kellerei ganz gezielt ins Rampenlicht gerückt – passend zum italienisch geprägten Charakter des Hauses.

Und wer den kleinen Urlaub verlängern möchte, reist einfach weiter nach Südtirol: Immer mehr Weingüter öffnen dort ihre Türen und machen Wein direkt vor Ort erlebbar. Alle 17 Stationen der Tour und Inspiration für die nächste Weinreise nach Südtirol gibt es auf der Landingpage der Aktion.

www.suedtirolwein.com/lp/suedtirol-by-the-glass-tour

Kontakt

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