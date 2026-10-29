Jeder leere Tisch kostet Geld: So können Restaurants ihren Umsatz schützen

Hinter jeder Reservierung steht ein Tisch, den ein Restaurant für seine Gäste freihält. Das Team ist eingeplant, Lebensmittel sind eingekauft und möglicherweise mussten andere Gäste abgewiesen werden. Erscheinen Gäste nicht zu ihrer Reservierung, ohne abzusagen, kann das für Restaurants spürbare finanzielle Folgen haben. Laut dem Restaurant Impact Report 2026 von OpenTable geben Restaurantbetreiber:innen in Deutschland an, dass eine nicht wahrgenommene Reservierung für zwei Personen durchschnittlich 87,60 Euro kostet.¹

Die meisten Gäste sind sich der Folgen durchaus bewusst: 78 % der Gäste in Deutschland wissen, dass No-Shows dem Umsatz eines Restaurants schaden können.² Dennoch gibt mehr als jede vierte Person (26 %) an, im vergangenen Jahr mindestens einmal eine Reservierung verpasst zu haben, ohne abzusagen.² Die Gründe dafür sind vielfältig: Laut einer OpenTable-Umfrage haben 18 % der Befragten ihre Reservierung vergessen, während 21 % kurzfristige Planänderungen als Grund dafür nennen, dass sie eine Reservierung, die sie nicht mehr wahrnehmen konnten, nicht storniert haben.²

Die Folgen von No-Shows reichen über den entgangenen Umsatz hinaus: 61 % der befragten Restaurantbeschäftigten berichten, dass sie dadurch andere Gäste abweisen müssen, was den Aufbau und die Pflege von Kundenbeziehungen beeinträchtigen kann.¹ Auch Personalkosten (53 %) und Lebensmittelverschwendung (52 %) werden als Auswirkungen genannt.¹ Für Restaurants mit knappen Margen können nicht wahrgenommene Reservierungen daher eine finanzielle Belastung darstellen.

Leere Tische vermeiden mithilfe von Technologie

Eine Reservierung ist mehr als nur ein Eintrag im Kalender eines Gastes. Sie ist ein Versprechen an ein Restaurantteam, das eigens für den Besuch Lebensmittel bestellt und Personal eingeplant hat. Die gute Nachricht: Gäste in Deutschland nehmen ihre Verantwortung zunehmend wahr. Laut OpenTable-Daten ist die No-Show-Rate im Jahresvergleich bereits um 2 % gesunken.³

OpenTable unterstützt Restaurants mit verschiedenen Funktionen, die dabei helfen können, das Risiko von No-Shows zu reduzieren:

Im Voraus bezahlte Experiences: Ob ein besonderes Degustationsmenü oder ein exklusives kulinarisches Event: Mit im Voraus bezahlten Experiences können Restaurants die Bezahlung bereits bei der Buchung abwickeln und so ihre Planungssicherheit erhöhen. Laut globalen OpenTable-Daten können im Voraus bezahlte Experiences dazu beitragen, No-Shows um bis zu 45 % und kurzfristige Stornierungen um bis zu 66 % gegenüber nicht im Voraus bezahlten Experiences zu reduzieren.⁴

Reservierungsanzahlungen: Auch bei regulären Tischreservierungen können Anzahlungen für mehr Planungssicherheit sorgen. Gäste sichern sich ihren gewünschten Tisch mit einer Anzahlung, während Restaurants ihre Kapazitäten verlässlicher planen können. Laut globalen OpenTable-Daten verzeichnen Restaurants, die Reservierungsanzahlungen nutzen, 60 % weniger No-Shows als Restaurants ohne diese Funktion.⁵

Auch über diese Funktionen hinaus können digitale Lösungen Restaurants dabei unterstützen, ihre Reservierungen effizienter zu verwalten. Automatisierte Buchungsbestätigungen und Erinnerungen per SMS oder E-Mail sorgen dafür, dass Gäste ihre Reservierungen im Blick behalten. Sollten sich ihre Pläne ändern, können sie ihre Buchung unkompliziert anpassen oder stornieren. Dank digitaler Wartelisten haben Restaurants zudem die Möglichkeit, kurzfristig freigewordene Tische erneut anzubieten und so weiteren Gästen einen Restaurantbesuch zu ermöglichen.

Weniger No-Shows, mehr Planungssicherheit: Wann sind Restaurants besonders häufig von No-Shows betroffen? Welche Gruppengrößen sind am stärksten betroffen und wie unterscheiden sich die No-Show-Raten innerhalb Deutschlands? Der Restaurant Impact Report 2026 von OpenTable bietet weitere Einblicke in das Reservierungsverhalten von Gästen und die Herausforderungen, vor denen Restaurants stehen.

Methodik und Quellen

¹ Befragung von Restaurantbeschäftigten: Ripple Research führte im Auftrag von OpenTable eine Online-Umfrage unter 307 Beschäftigten in deutschen Restaurants durch. Die Befragung fand vom 28. Juli bis 4. August 2026 statt.

² Verbraucherbefragung: Ripple Research führte im Auftrag von OpenTable eine Online-Umfrage unter 1.511 Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland durch, die auswärts essen gehen. Die Befragung fand vom 28. Juli bis 4. August 2026 statt.

³ OpenTable-Daten Deutschland: OpenTable analysierte die allgemeinen No-Show-Raten anhand von Online-Reservierungen für alle aktiven Restaurants auf der OpenTable-Plattform in Deutschland vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 und verglich sie mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.

⁴ Globale OpenTable-Daten zu Experiences: OpenTable analysierte die No-Show-Raten und die Raten kurzfristiger Stornierungen für alle aktiven Restaurants auf der OpenTable-Plattform weltweit mit und ohne im Voraus bezahlte Experiences vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025.

⁵ Globale OpenTable-Daten zu Reservierungsanzahlungen: OpenTable analysierte die No-Show-Raten für alle aktiven Restaurants auf der OpenTable-Plattform weltweit mit und ohne Reservierungsanzahlung vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026.

www.opentable.de/restaurant-solutions/research/restaurant-impact-report