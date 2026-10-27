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Corporate Fashion im Hotel

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Bei uns gibt es keinen Online-Shop. Warum nicht?
Oktober 27, 2026

Weil wir euch beraten, mit euch sprechen, die besten Produkte für euch suchen, unsere Erfahrung mit euch teilen.

Nach Style.

Nach Budget.

Nach Lieferbarkeit.

Nach Pflegebedingungen.

Nach Lagerungsmöglichkeiten.

Nach Tragekomfort.

Frau im dunklen Hosenanzug von NEOBLU mit weißer Bluse und schwarzen Schnürstiefeln beim Sprung vor einer Backsteinwand.

Genau dafür sind wir da: Corporate Fashion, die wirkt und lange hält.

Mit unserem Know-how aus mehr als 20 Jahren, unserer Beratung & Begleitung.

Weil wir alle Marken und die neuesten Produkte kennen und das Beste für euch suchen.

Und das für alle Bereiche: von der Rezeption über den Service und die Küche bis hin zu Housekeeping, Spa und Haustechnik.

Mann und Frau in dunklen Overshirts von James Harvest & Frost über hellen Hemden an einem Treppengeländer.

Beratung statt Warenkorb

Wir sind mehr als ein Warenlieferant – wir sind Partner.

Deshalb haben wir keinen Online-Shop. Weil wir beim Kauf kompetent unterstützen. Das ist alles.

Ergebnis: Ein stimmiger Look, der zum Betrieb passt – und ein Prozess, der lange funktioniert. Am liebsten ein Baukastensystem, das untereinander passt und euer Leben einfacher macht, das Budget schont, modern und trotzdem zeitlos wirkt.

Lächelnde Frau im dunkelblauen Hosenanzug von GREIFF mit weißer Bluse und Brille beim Überreichen eines Dokuments am Empfang

Kurz: Fashion for Profession!

Hier geht‘s zu unserer Branchenseite für Hotels:

https://acpcollection.com/branchen/hotel-uniform-housekeeping/

 

KONTAKT

Kontaktdaten und mehr Informationen zum Unternehmen findest du auf dem Unternehmensprofil der acp collection.

 

 

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