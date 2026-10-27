Corporate Fashion im Hotel

Weil wir euch beraten, mit euch sprechen, die besten Produkte für euch suchen, unsere Erfahrung mit euch teilen.

Nach Style.

Nach Budget.

Nach Lieferbarkeit.

Nach Pflegebedingungen.

Nach Lagerungsmöglichkeiten.

Nach Tragekomfort.

Genau dafür sind wir da: Corporate Fashion, die wirkt und lange hält.

Mit unserem Know-how aus mehr als 20 Jahren, unserer Beratung & Begleitung.

Weil wir alle Marken und die neuesten Produkte kennen und das Beste für euch suchen.

Und das für alle Bereiche: von der Rezeption über den Service und die Küche bis hin zu Housekeeping, Spa und Haustechnik.

Beratung statt Warenkorb

Wir sind mehr als ein Warenlieferant – wir sind Partner.

Deshalb haben wir keinen Online-Shop. Weil wir beim Kauf kompetent unterstützen. Das ist alles.

Ergebnis: Ein stimmiger Look, der zum Betrieb passt – und ein Prozess, der lange funktioniert. Am liebsten ein Baukastensystem, das untereinander passt und euer Leben einfacher macht, das Budget schont, modern und trotzdem zeitlos wirkt.

Kurz: Fashion for Profession!

Hier geht‘s zu unserer Branchenseite für Hotels:

https://acpcollection.com/branchen/hotel-uniform-housekeeping/

KONTAKT

Kontaktdaten und mehr Informationen zum Unternehmen findest du auf dem Unternehmensprofil der acp collection.