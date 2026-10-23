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Serie 700ND – Flexibilität, die überzeugt: Küchenplanung mit Stalgast

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Mit mehr als 100 Modellen bietet die Serie 700ND die ideale Auswahl an Kochgeräten – sowohl für die Einzelaufstellung als auch zum Aufbau einer individuellen Kochstrecke.
Oktober 23, 2026

Das durchdachte Programm bietet Ihnen die maximale Flexibilität bei der Küchenplanung: Jedes Gerät lässt sich unabhängig nutzen oder zu einer individuellen Kochstrecke oder einem Küchenblock kombinieren.

Stalgast_Linia_700_NZ86065

Im Angebot sind:

  • Gas-/Elektroherde mit und ohne Backofen
  • Kippbratpfannen
  • Griddleplatten
  • Wasser- und Lavasteingrills
  • Gas-/Elektro-Fritteusen
  • Multibräter
  • Nudelkocher
  • Wok-Herd
  • Bains-Marie
  • Warmhaltewannen

Für die bedarfsgerechte Umsetzung gibt es u.a.:

  • passende Unterbauten
  • Unterbau-Kühltische
  • Kombidämpfer
  • Arbeitsplatten
  • Abzugshauben

Produziert wird im betriebseigenen Werk von Stalgast in Polen, unter Verwendung hochwertiger Komponenten führender europäischer Hersteller. Alle Geräte überzeugen durch eine solide, wartungsfreundliche Bauweise sowie eine einfache Bedienung.

Das Ergebnis: professionelle, zuverlässige Geräte zu einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis – Tag für Tag, Jahr für Jahr.

Kontakt

Kontaktdaten und mehr Informationen zum Unternehmen findest du auf dem Unternehmensprofil von Stalgast GmbH.

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