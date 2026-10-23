Serie 700ND – Flexibilität, die überzeugt: Küchenplanung mit Stalgast

Das durchdachte Programm bietet Ihnen die maximale Flexibilität bei der Küchenplanung: Jedes Gerät lässt sich unabhängig nutzen oder zu einer individuellen Kochstrecke oder einem Küchenblock kombinieren.

Im Angebot sind:

Gas-/Elektroherde mit und ohne Backofen

Kippbratpfannen

Griddleplatten

Wasser- und Lavasteingrills

Gas-/Elektro-Fritteusen

Multibräter

Nudelkocher

Wok-Herd

Bains-Marie

Warmhaltewannen

Für die bedarfsgerechte Umsetzung gibt es u.a.:

passende Unterbauten

Unterbau-Kühltische

Kombidämpfer

Arbeitsplatten

Abzugshauben

Produziert wird im betriebseigenen Werk von Stalgast in Polen, unter Verwendung hochwertiger Komponenten führender europäischer Hersteller. Alle Geräte überzeugen durch eine solide, wartungsfreundliche Bauweise sowie eine einfache Bedienung.

Das Ergebnis: professionelle, zuverlässige Geräte zu einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis – Tag für Tag, Jahr für Jahr.

Kontakt

Kontaktdaten und mehr Informationen zum Unternehmen findest du auf dem Unternehmensprofil von Stalgast GmbH.