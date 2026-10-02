Digitalisierung im Filtermanagement: mehr iQ, mehr Zukunft

Bedarfsgerechte Serviceeinsätze, Maschinenschutz und eine konstant hohe Getränkequalität lassen sich dank digitaler Vernetzung gezielt sicherstellen: Installierte BRITA Filterkartuschen bleiben standortunabhängig in Echtzeit im Blick.

BRITA iQ Portal – die zentrale Plattform

Das cloudbasierte BRITA iQ Portal empfängt Daten von PURITY C und PURITY Filtern und stellt alle relevanten Leistungsdaten zentral dar. Dazu zählen Wasserverbrauch, Filterstatus, Restlaufzeiten und -kapazitäten, anstehende Filterwechsel sowie weitere wichtige Informationen. Diese werden in übersichtlichen, sortierbaren Filterlisten gebündelt. Ergänzend erhalten definierte Empfänger wöchentlich eine E-Mail mit Hinweisen auf bevorstehende Wechsel und verbleibende Restlaufzeiten.

BRITA iQ Meter – der Einstieg

Dieser Durchflussmesser ist die Einstiegslösung für digitales Online-Filtermanagement von PURITY und PURITY C Filtern. BRITA iQ Meter macht nahezu jede bestehende Filterinstallation digital – eine Nachrüstung bestehender Filterstellplätze ist bei einem Filterwechsel problemlos möglich. Somit sind auch diese Filter im iQ Portal erfasst und lassen sich unkompliziert managen. Ideal ist der iQ Meter vor allem für Steam-, Clean- und Cooleranwendungen.

BRITA PURITY C iQ – für konstante Wasserqualität

Der PURITY C iQ Filterkopf wurde speziell für anspruchsvolle Kaffee-Anwendungen entwickelt. Er misst kontinuierlich die Leitungswasserqualität und passt die Verschnitteinstellung bei Abweichungen von der Zielwasserqualität automatisch an. So wird eine gleichbleibend hohe Wasser- und Cup-Qualität sichergestellt. Auf Basis der gemessenen Wassermenge errechnet der Filterkopf zudem die verbleibende Restkapazität. Eine automatische Kartuschenerkennung per RFID erleichtert zudem Installation und Services.

Vorteile für Betreiber und Servicepartner

Die BRITA iQ Technologie schafft Transparenz für alle installierten Filtersysteme und erhöht damit Sicherheit und Qualität im Betriebsalltag. Die zentrale Übersicht über Verbrauchs- und Statusdaten ermöglicht eine vorausschauende Planung von Serviceeinsätzen und Kartuschenwechseln. Gleichzeitig reduziert das kontinuierliche Online-Monitoring das Risiko wasserbedingter Maschinenstörungen und unterstützt eine konstant hohe Wasser- und Getränkequalität im professionellen Einsatz.

Mehr erfahren: www.brita.at/iq-range

Die BRITA iQ Technologie live erleben:

➡️ Alles für den Gast: 07.-10.11.2026

Messezentrum Salzburg

Stand 10-1114