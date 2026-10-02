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Digitalisierung im Filtermanagement: mehr iQ, mehr Zukunft

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Die BRITA iQ Technologie vereinfacht das professionelle Filtermanagement und macht es für Fachhändler und Serviceunternehmen sowie für Enduser transparenter, effizienter und besser planbar.
Oktober 2, 2026
Bedarfsgerechte Serviceeinsätze, Maschinenschutz und eine konstant hohe Getränkequalität lassen sich dank digitaler Vernetzung gezielt sicherstellen: Installierte BRITA Filterkartuschen bleiben standortunabhängig in Echtzeit im Blick.
 

BRITA iQ Portal – die zentrale Plattform

Das cloudbasierte BRITA iQ Portal empfängt Daten von PURITY C und PURITY Filtern und stellt alle relevanten Leistungsdaten zentral dar. Dazu zählen Wasserverbrauch, Filterstatus, Restlaufzeiten und -kapazitäten, anstehende Filterwechsel sowie weitere wichtige Informationen. Diese werden in übersichtlichen, sortierbaren Filterlisten gebündelt. Ergänzend erhalten definierte Empfänger wöchentlich eine E-Mail mit Hinweisen auf bevorstehende Wechsel und verbleibende Restlaufzeiten.

BRITA_iQ_Filterinstallation_small

BRITA iQ Meter – der Einstieg

Dieser Durchflussmesser ist die Einstiegslösung für digitales Online-Filtermanagement von PURITY und PURITY C Filtern. BRITA iQ Meter macht nahezu jede bestehende Filterinstallation digital – eine Nachrüstung bestehender Filterstellplätze ist bei einem Filterwechsel problemlos möglich. Somit sind auch diese Filter im iQ Portal erfasst und lassen sich unkompliziert managen. Ideal ist der iQ Meter vor allem für Steam-, Clean- und Cooleranwendungen.

BRITA_iQ_Meter_240119_V1-scaled

BRITA PURITY C iQ – für konstante Wasserqualität

Der PURITY C iQ Filterkopf wurde speziell für anspruchsvolle Kaffee-Anwendungen entwickelt. Er misst kontinuierlich die Leitungswasserqualität und passt die Verschnitteinstellung bei Abweichungen von der Zielwasserqualität automatisch an. So wird eine gleichbleibend hohe Wasser- und Cup-Qualität sichergestellt. Auf Basis der gemessenen Wassermenge errechnet der Filterkopf zudem die verbleibende Restkapazität. Eine automatische Kartuschenerkennung per RFID erleichtert zudem Installation und Services.

BRITA_Produktfamilie-inkl-iQ-Meter_FINAL-mit-tablet-scaled

Vorteile für Betreiber und Servicepartner

Die BRITA iQ Technologie schafft Transparenz für alle installierten Filtersysteme und erhöht damit Sicherheit und Qualität im Betriebsalltag. Die zentrale Übersicht über Verbrauchs- und Statusdaten ermöglicht eine vorausschauende Planung von Serviceeinsätzen und Kartuschenwechseln. Gleichzeitig reduziert das kontinuierliche Online-Monitoring das Risiko wasserbedingter Maschinenstörungen und unterstützt eine konstant hohe Wasser- und Getränkequalität im professionellen Einsatz.

Mehr erfahren: www.brita.at/iq-range

Die BRITA iQ Technologie live erleben:

➡️ Alles für den Gast: 07.-10.11.2026
Messezentrum Salzburg
Stand 10-1114

Kontakt

Kontaktdaten und mehr zum Unternehmen findest du auf dem Unternehmensprofil von BRITA.

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