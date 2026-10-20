Mehr Biss für die pflanzliche Küche

Tofu ist längst mehr als eine pflanzliche Alternative. Mit dem Crispy Tofu erweitert Hilcona Foodservice sein Sortiment um eine vielseitige Neuheit. Unkompliziert in der Zubereitung, eröffnet er der Profiküche neue Möglichkeiten, vom Bowl-Topping bis zum Fingerfood. Der Crispy Tofu ist ab sofort für den österreichischen Foodservice-Markt erhältlich.

Tofu hat sich längst vom Nischenprodukt zu einem festen Bestandteil moderner Küchen entwickelt. Was ihm dabei manchmal noch fehlt, ist der richtige Biss. Genau hier setzt der neue Crispy Tofu von Hilcona Foodservice an: außen knusprig, innen angenehm in der Konsistenz und bereits vorgewürzt. Damit wird aus Tofu eine vielseitig einsetzbare Komponente, die sich ebenso gut in moderne Bowls und Salate wie in Hauptgerichte, Snacks oder Fingerfood integrieren lässt.

Knuspriger Auftritt, unkomplizierte Zubereitung

Was in der Pfanne oft mit zusätzlichem Fett und entsprechendem Aufwand verbunden ist, gelingt mit dem Crispy Tofu besonders unkompliziert. Die Stücke werden ohne zusätzliches Fett im Steamer oder Merrychef zubereitet und entwickeln dabei ihre appetitlich knusprige Oberfläche. Das spart Handgriffe und macht die pflanzliche Komponente auch für professionelle Küchen interessant, in denen effiziente Abläufe und eine konstant gute Qualität gefragt sind.

Die 50-g-Stückgröße unterstützt dabei eine einfache und kalkulierbare Portionierung. Gleichzeitig lässt der Crispy Tofu viel Raum für Kreativität: als knuspriges Topping auf einer Bowl, als Teil eines Hauptgerichts, als Snack für Take-away- und To-go-Konzepte oder als Fingerfood und Apéro-Element. Auch Buffets und pflanzenbasierte gastronomische Konzepte lassen sich damit unkompliziert ergänzen.

Tofu trifft Okara – bewusst weitergedacht

Seinen besonderen Charakter erhält der Crispy Tofu durch seine Tofu-Okara-Basis. Okara entsteht als Nebenprodukt bei der Herstellung von Tofu und wird bei diesem Produkt sinnvoll weiterverwendet. So wird aus einem wertvollen Rohstoff ein Bestandteil einer innovativen Foodservice-Lösung – ein Ansatz, der für einen bewussteren und ressourcenschonenderen Umgang mit Lebensmitteln steht.

Auftakt für weitere pflanzliche Ideen

Mit dem Crispy Tofu präsentiert Hilcona Foodservice zugleich die erste IT’S VEGIC Innovation im Bereich Tofu. Dahinter steht der Anspruch, pflanzliche Produkte zu entwickeln, die nicht nur eine Alternative darstellen, sondern über Geschmack und Textur überzeugen und gleichzeitig den Küchenalltag erleichtern.

Das Produkt steht damit exemplarisch für einen Ansatz, bei dem pflanzliche Ernährung nicht Verzicht, sondern vor allem eines bedeutet: Genuss, attraktive Texturen und unkomplizierte Möglichkeiten für die professionelle Küche.

Und der Auftakt soll erst der Anfang sein: Weitere pflanzliche Neuheiten und Innovationen sind bis 2027 geplant.

Crispy Tofu ist damit eine vielseitige Bereicherung für die pflanzliche Küche – und eine unkomplizierte Möglichkeit, Gerichten den entscheidenden Crunch zu verleihen.

Verkosten lässt sich der Crispy Tofu vom 7. bis 10. November auf der „Alles für den Gast“ in Salzburg, in Halle 10, Stand 10-0619. Außerdem warten am Hilcona-Stand die pflanzlichen Crispy Tenders von THE GREEN MOUNTAIN in goldbraun-knuspriger Cornflakespanade und die veganen Cappelletti Kräuterseitling, serviert mit feuriger Schärfe aus Sichuan Chili Oil. Und wer es klassisch mag, kann sich auf Käsespätzle freuen!

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