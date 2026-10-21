Convenience mit Sternepotenzial: Jürgen Kettner veredelt die neuen Küstensalate

Convenience-Produkte und so auch servier-fertige Fischfeinkost sind im von Personalmangel geprägten Gastro-Alltag oft unverzichtbar – besonders bei großen Buffets und Banketts. Um zu demonstrieren, dass fertige Salate auch in der gehobenen Gastronomie ihren Platz haben können, hat sich der Fischfeinkost-Hersteller Friesenkrone mit dem steirischen Sternekoch Jürgen Kettner zusammengetan. Das Motto: Küsten Cuisine. Kettner, dessen Restaurant „Kettner’s Kamota“ in Essen seit 2023 einen Michelin-Stern trägt, ist bekannt für seinen von der österreichischen und japanischen Küche inspirierten Fusion-Stil.

Hering trifft Haute-Cuisine

Für die gehobene Gastronomie hat Kettner drei Rezepte auf Basis der Friesenkrone-Küstensalate entwickelt, die die Brücke von Effizienz zu Haute-Cuisine schlagen. Im Fokus der Rezeptentwicklungen standen für ihn vor allem die praktische Umsetzbarkeit und die verlässliche Warenkalkulation in der Profiküche. Kettners Devise: Weniger Aufwand in der Vorbereitung, mehr Zeit für das, was den Teller besonders macht. Herausgekommen sind dabei kreative Buffet-Happen und Vorspeisen:

Roter Hering | Rote Bete · Grüner Apfel · Dill · Rosmarin-Knäckebrot (Küstensalate Roter Heringssalat)

| Rote Bete · Grüner Apfel · Dill · Rosmarin-Knäckebrot (Küstensalate Roter Heringssalat) Matjes & Apfel | Gurke · Meerrettich · Sesam · Dill (Küstensalate Matjes Happen Apfel & Gemüse)

| Gurke · Meerrettich · Sesam · Dill (Küstensalate Matjes Happen Apfel & Gemüse) Büsumer Salatherz | Büsumer Heringssalat · Haselnuss · Kornblume · knuspriger Papadam (Küstensalat Herings Happen Büsumer Art)

Ausgezeichnete Küstensalate als Buffet-Basis

Die Grundlage für die Kreationen bildet das aufgewertete Fischfeinkost-Sortiment von Friesenkrone. Der Hersteller hat auf den Wunsch vieler Gastronomen nach leichteren Feinkostprodukten reagiert und die Saucenbasis angepasst: Statt reiner Mayonnaise kommen nun Crème fraîche, Joghurt und Magerquark zum Einsatz. In der Branche kommt das gut an: Die Küstensalate sicherten sich beim KÜCHE „Best Product Award 2026“ Gold in der Kategorie Fisch und Meeresfrüchte sowie Bronze im Bereich Convenience. Darüber hinaus wurden sie mit dem Seafood Star 2026 als bestes Fischprodukt in der Kategorie Feinkost ausgezeichnet.

Küchenchefs, die sich von Kettners Konzept für das eigene Catering- oder Bankettgeschäft inspirieren lassen möchten, können die kompletten Rezepturen kostenfrei per E-Mail unter vertrieb@friesenkrone.de anfordern oder unter www.friesenkrone.com/kuesten-cuisine herunterladen.

KONTAKT

Kontaktdaten und mehr Informationen zum Unternehmen findest du auf dem Unternehmensprofil von Friesenkrone Feinkost.

Weitere Informationen zu Friesenkrone finden sich auch auf Facebook, Instagram, LinkedIn und www.friesenkrone.com