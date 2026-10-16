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Saucen-Marktführer* präsentiert sich im neuen Design

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HOMANN Foodservice gibt der Salat Mayonnaise 50 % ein neues Design – Rezeptur und Geschmack bleiben gleich. Ein Profi-Test beweist zudem, wie vorteilhaft sie in der Küche ist.
Oktober 16, 2026

Saucen-Marktführer* präsentiert sich im neuen Design

HOMANN Foodservice modernisiert den Verpackungsauftritt seiner Salat Mayonnaise 50 % und gibt unter dem Motto „Hand drauf” ein klares Versprechen: Rezeptur und Geschmack bleiben unangetastet.

HOMANN Salat Mayonnaise im alten und neuen Verpackungsdesign: Rezeptur, Geschmack und Verarbeitung bleiben unverändert.

Neues Design für mehr Übersicht im Arbeitsalltag

Klare Farblogik, größere Typografie und eine funktional reduzierte Gestaltung kennzeichnen den neuen, markant blauen Look der Salat Mayonnaise 50 %. Gerade für Betriebe mit Snack- oder Gastronomieangebot, wo im Tagesgeschäft oft wenig Zeit bleibt, zahlt sich das aus. Ab sofort lassen sich neben der Salat Mayonnaise 50 % auch alle anderen HOMANN Foodservice Produkte auf einen Blick schneller erkennen. Zutaten- und Allergenangaben sind besser lesbar, was bei Rückfragen an der Theke Sicherheit gibt, und relevante Informationen finden sich direkter auf der Verpackung. Gleichzeitig stärkt der einheitliche Look die Wiedererkennung der Marke am Point of Sale und im Vorratslager. Für den Betriebsalltag bleibt dabei alles beim Alten: Gebindegrößen, Artikelnummern und EAN-Codes ändern sich nicht, Bestellungen laufen wie gewohnt weiter. Die Umstellung läuft bereits.

Die Praxis bestätigt: Nr. 1-Qualität**, die überzeugt

Dass sich die HOMANN Salat Mayonnaise 50 % dieses Vertrauen zu Recht verdient, zeigen die Ergebnisse des großen Mayo-Tests, für den ein erfahrener Küchenprofi und Restaurantbesitzer die Salat Mayonnaise 50 % gegen vier vergleichbare Wettbewerbsprodukte unter gleichen Bedingungen antreten ließ. Im Speed-Ofen bei 220 °C Heißluft und 40 % Mikrowelle blieb die Mayonnaise auch nach einer Minute stabil und optisch ansprechend – ein Pluspunkt für schnelle Snack-Konzepte. Beim Standtest unter Oberhitze auf Pommes hielt sie sich fünf Minuten lang formstabil, wie es etwa bei Loaded Fries gefragt ist.

Stabil, ergiebig, wirtschaftlich

Auch die Bindefähigkeit der HOMANN Salat Mayonnaise 50 % überzeugt: Sowohl mit Wasser als auch im Gurkensalat behielt sie eine gleichmäßige, stabile Konsistenz – wichtig für Dressing-Intensität und eine appetitliche Speisenpräsentation. Selbst unter Zugabe von Zitronensäure blieb die Emulsion stabil, was sie zu einer verlässlichen Basis für säurehaltige Dressings und Marinaden macht. Und auch wirtschaftlich punktet das Produkt: Der Test bescheinigt der HOMANN Salat Mayonnaise 50% eine besonders effiziente Restentleerung dank praktischem Henkel – gut für Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit im Profialltag.

Übersicht zum HOMANN Mayo-Test mit Prüfungen zu Hitzestabilität, Säurezugabe, Bindefähigkeit, Dressings, Standfestigkeit und Effizienz.

Neues Design, geprüfte Qualität

Für Profis in der Außer-Haus-Gastronomie bleibt die HOMANN Salat Mayonnaise 50 % damit, was sie war – nur besser erkennbar.
Mehr zum Mayo-Test, inklusive Videos, gibt es unter homann-foodservice.de.

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