Chili, Crunch & Charakter: Die neue Mayo für kreative Küchen

Chili, Crunch & Charakter: Die Mayo für kreative Küchen

Chili Crisp ist längst mehr als ein Social-Media-Hype. Knusprige Texturen, intensive Würze und asiatisch inspirierte Aromen bringen frischen Wind in die moderne Gastronomie. Mit der neuen Crispy Chili Mayo liefert Oliehoorn die passende Sauce dazu.

Cremig & Crunchy? Oh, yes!

Chili Oil, Chili Crisp, Gochujang – die asiatisch inspirierte Aromenküche sorgt für ordentlich Bewegung auf den Speisekarten. Dabei geht es längst nicht mehr nur um Schärfe. Gefragt sind vielschichtige Aromen, spannende Texturen und überraschende Geschmackskombinationen, die selbst einfachen Gerichten das gewisse Etwas verleihen.

Genau hier setzt der niederländische Foodservice Saucenspezialist Oliehoorn mit seiner neuesten Innovation an: Crispy Chili Mayo – Mehr Crunch. Mehr Kick. Mehr Charakter.

Gochujang, Chili und jede Menge Charakter

Die neue Crispy Chili Mayo verbindet cremige Mayonnaise mit der würzigen Tiefe koreanisch inspirierter Gochujang-Paste, Chili-Stückchen, Knoblauch und Szechuanpfeffer.

Das Ergebnis?

Eine vollmundige Sauce mit intensivem Chili-Kick, aromatischer Würze und einem spannenden Texturkontrast. Cremig, würzig, mit Biss – und alles andere als gewöhnlich.

Dabei ist die Crispy Chili Mayo nicht einfach nur ein weiterer Dip. Sie bringt zusätzliche Geschmacksdimensionen auf den Teller und eröffnet kreative Möglichkeiten für moderne Foodservice-Konzepte.

Mehr Geschmack auf dem Teller. Weniger Aufwand in der Küche.

Ob Streetfood, Burger, Bowls, Sandwiches oder Loaded Fries: Die Crispy Chili Mayo macht aus bekannten Klassikern im Handumdrehen etwas Besonderes.

Und das Beste für Profiküchen?

Kein aufwendiges Ansetzen eigener Chili-Öle, keine zusätzlichen Vorbereitungsschritte. Die Sauce ist direkt einsatzbereit und lässt sich flexibel als Dip, Topping oder geschmackliches Finish verwenden.

Gerade wenn Küchen unter Zeit- und Kostendruck stehen, sind solche unkomplizierten Upgrades besonders interessant. Ein zusätzlicher Saucen-Twist kann neue Menüideen ermöglichen und attraktive Premium-Varianten schaffen – ohne die Abläufe unnötig zu verkomplizieren.

Rezeptinspiration: Steak Tartare mit Chili-Kick

Wer sagt, dass Steak Tartare immer klassisch sein muss? Oliehoorn verpasst dem beliebten Klassiker ein überraschendes Upgrade – mit knusprigem Milkbread-Brioche, feinem Rindertatar und einer ordentlichen Portion Crispy Chili Mayo.

Dazu kommen eingelegte Schalotten, frischer Schnittlauch und essbare Blüten. Die cremig-würzige Mayo sorgt für einen spannenden Kontrast zum zarten Fleisch und bringt mit Chili-Stückchen und Gochujang eine neue Geschmacksdimension ins Spiel.

Für den besonderen Fine-Dining-Twist wird das Ganze mit konfiertem Wachteleigelb und rotem Sauerampfer vollendet.

Ein Klassiker, neu interpretiert, mit Crunch, Chili-Kick und jeder Menge Charakter.

Serviere deinen Gästen unseren neueN Chili-Genuss!

Mit der Crispy Chili Mayo zeigt Oliehoorn, wie sich internationale Food-Trends unkompliziert in den Küchenalltag übersetzen lassen. Und vor allem: mehr Möglichkeiten, Gäste mit neuen Geschmackserlebnissen zu überraschen.

Die neue Oliehoorn Crispy Chili Mayo ist in der praktischen 900-ml-Squeeze-Flasche für den professionellen Einsatz erhältlich.

Jetzt entdecken, probieren und neue Menüideen entwickeln!

Musteranfrage: www.oliehoorn.nl/de-sampling/