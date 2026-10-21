Job suchen Job inserieren
Hilfe, Kontakt & Service
Copyright © 2026 ROLLING PIN Media GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Gastrojobs & Hotel Jobs.
Top-Supplier News

Chili, Crunch & Charakter: Die neue Mayo für kreative Küchen

Top-SupplierWerbung
Wer sagt eigentlich, dass Mayo nicht knuspern darf? Oliehoorn stellt die Saucenregeln auf den Kopf: mit Chili-Stückchen, asiatisch inspirierter Würze und jeder Menge Charakter.
Oktober 21, 2026 | Fotos: Oliehoorn

Chili, Crunch & Charakter: Die Mayo für kreative Küchen

Chili Crisp ist längst mehr als ein Social-Media-Hype. Knusprige Texturen, intensive Würze und asiatisch inspirierte Aromen bringen frischen Wind in die moderne Gastronomie. Mit der neuen Crispy Chili Mayo liefert Oliehoorn die passende Sauce dazu.

Cremig & Crunchy? Oh, yes!

Chili Oil, Chili Crisp, Gochujang – die asiatisch inspirierte Aromenküche sorgt für ordentlich Bewegung auf den Speisekarten. Dabei geht es längst nicht mehr nur um Schärfe. Gefragt sind vielschichtige Aromen, spannende Texturen und überraschende Geschmackskombinationen, die selbst einfachen Gerichten das gewisse Etwas verleihen.

Genau hier setzt der niederländische Foodservice Saucenspezialist Oliehoorn mit seiner neuesten Innovation an: Crispy Chili Mayo – Mehr Crunch. Mehr Kick. Mehr Charakter.

Knusprig paniertes Hähnchen auf einer Waffel mit Avocado, Radieschen und Oliehoorn Crispy Chili Mayo.
Perfekte Crispy Chili Mayo Kombinationen die begeistern

Gochujang, Chili und jede Menge Charakter

Die neue Crispy Chili Mayo verbindet cremige Mayonnaise mit der würzigen Tiefe koreanisch inspirierter Gochujang-Paste, Chili-Stückchen, Knoblauch und Szechuanpfeffer.

Das Ergebnis?
Eine vollmundige Sauce mit intensivem Chili-Kick, aromatischer Würze und einem spannenden Texturkontrast. Cremig, würzig, mit Biss – und alles andere als gewöhnlich.

Dabei ist die Crispy Chili Mayo nicht einfach nur ein weiterer Dip. Sie bringt zusätzliche Geschmacksdimensionen auf den Teller und eröffnet kreative Möglichkeiten für moderne Foodservice-Konzepte.

Mehr Geschmack auf dem Teller. Weniger Aufwand in der Küche.

Ob Streetfood, Burger, Bowls, Sandwiches oder Loaded Fries: Die Crispy Chili Mayo macht aus bekannten Klassikern im Handumdrehen etwas Besonderes.

Und das Beste für Profiküchen?
Kein aufwendiges Ansetzen eigener Chili-Öle, keine zusätzlichen Vorbereitungsschritte. Die Sauce ist direkt einsatzbereit und lässt sich flexibel als Dip, Topping oder geschmackliches Finish verwenden.

Gerade wenn Küchen unter Zeit- und Kostendruck stehen, sind solche unkomplizierten Upgrades besonders interessant. Ein zusätzlicher Saucen-Twist kann neue Menüideen ermöglichen und attraktive Premium-Varianten schaffen – ohne die Abläufe unnötig zu verkomplizieren.

Rindertatar auf Brioche mit Oliehoorn Crispy Chili Mayo, Schnittlauch und essbaren Blüten.

Rezeptinspiration: Steak Tartare mit Chili-Kick

Wer sagt, dass Steak Tartare immer klassisch sein muss? Oliehoorn verpasst dem beliebten Klassiker ein überraschendes Upgrade – mit knusprigem Milkbread-Brioche, feinem Rindertatar und einer ordentlichen Portion Crispy Chili Mayo.

Dazu kommen eingelegte Schalotten, frischer Schnittlauch und essbare Blüten. Die cremig-würzige Mayo sorgt für einen spannenden Kontrast zum zarten Fleisch und bringt mit Chili-Stückchen und Gochujang eine neue Geschmacksdimension ins Spiel.

Für den besonderen Fine-Dining-Twist wird das Ganze mit konfiertem Wachteleigelb und rotem Sauerampfer vollendet.

Ein Klassiker, neu interpretiert, mit Crunch, Chili-Kick und jeder Menge Charakter.

Gefülltes Bao mit Gemüse und Crispy Chili Mayo neben einer Saucenflasche von Oliehoorn.

Serviere deinen Gästen unseren neueN Chili-Genuss!

Mit der Crispy Chili Mayo zeigt Oliehoorn, wie sich internationale Food-Trends unkompliziert in den Küchenalltag übersetzen lassen. Und vor allem: mehr Möglichkeiten, Gäste mit neuen Geschmackserlebnissen zu überraschen.

Die neue Oliehoorn Crispy Chili Mayo ist in der praktischen 900-ml-Squeeze-Flasche für den professionellen Einsatz erhältlich.

Jetzt entdecken, probieren und neue Menüideen entwickeln!

Musteranfrage: www.oliehoorn.nl/de-sampling/

Top-SupplierWerbung
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Top-Supplier News
Sponsored
Convenience mit Sternepotenzial: Jürgen Kettner veredelt die neuen Küstensalate
Wie lassen sich Feinkostsalate mit wenigen Handgriffen für das gehobene Bankett- und Buffetgeschäft aufwerten? Das zeigt Sternekoch Jürgen Kettner in Kooperation mit Friesenkrone.
Top-Supplier News
Sponsored
Was bleibt, wenn die Messe vorbei ist?
Zwei Tage Rolling Pin.Convention in Düsseldorf, unzählige Begegnungen und umfassender Austausch über das, was die Gastronomiebranche heute bewegt. Für uns waren es vor allem die…
Top-Supplier News
Sponsored
Mehr Biss für die pflanzliche Küche
Hilcona Foodservice bringt mit Crispy Tofu eine neue Tofu-Spezialität auf den österreichischen Markt: außen knusprig, innen zart, bereits gewürzt und vielseitig einsetzbar.

Top Arbeitgeber

Top Arbeitgeber
Breidenbacher Hof
40212 Düsseldorf, Deutschland
F&B Tournant (m/w/d)
Zimmermädchen / Roomboy (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Oberjoch - Familux Resort
87541 Bad Hindelang , Deutschland
Asst. Service Manager (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Interalpen-Hotel Tyrol
6410 Telfs, Österreich
Sommelier:e (m/w/d)
Spa Rezeptionist in Teilzeit (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Bio- und Wellnessresort Stanglwirt
6353 Going am Wilden Kaiser, Österreich
Rooms Division Manager
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel AVIVA****s make friends
4170 St. Stefan-Afiesl, Österreich
Chef de Rang / Barkeeper
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Kitzbühel
6370 Kitzbühel, Österreich
Leitung Reservierung und Back Office Rezeption (m/w/d)
Reservierungsmitarbeiter (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Retter Bio-Natur-Resort
8225 Pöllauberg, Österreich
Rezeptionist/in
Head of Housekeeping/Leitung Housekeeping (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Guglwald
4191 Guglwald, Österreich
Pâtissier / Konditor
Jungkoch
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Neuhaus Zillertal Resort & ElisabethHotel
6290 Mayrhofen, Österreich
Reinigungskraft Hotel (m/w/d) in Vollzeit
Hausdame / Gouvernante (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Hochschober
9565 Ebene Reichenau, Österreich
Barmitarbeiter
Sous Chef
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Fiss
6533 Fiss/Tirol, Österreich
Commis de Rang im 4 HAUBEN BEEF CLUB (m/w/d)
Zimmermädchen / Zimmerbursch (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
TAUROA GmbH
5020 Salzburg, Österreich
REZEPTIONIST (m/w/x)
CHEF DE RANG (m/w/x)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
The Grand Green - Familux Resort
98559 Oberhof, Deutschland
Steward / Abwäscher (m/w/d)
Lehrstelle ab Sommer 2027
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Genusshotel Sackmann
72270 Baiersbronn, Deutschland
Chef de Partie
Rezeptionist/ -in mit Bereitschaft zur Wochenendarbeit!
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Naturhotel Bauernhofer
8172 Heilbrunn, Österreich
Wir bitten zu Tisch. Und freuen uns auf WegbegleiterInn
Etagenfachfrau/-mann Leitung Stellvertretung (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Tirol Lodge Ellmau
6352 Ellmau, Österreich
Serviceleitung (m/w/d)
BarkellnerIn (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Ritter von Kempski Private Hotels & Resorts
06536 Südharz/ OT Stolberg, Deutschland
Chef de Rang (m/w/d)
Restaurantleitung Gourmet (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Taubenkobel
7081 Schützen bei Wien am Neusiedlersee, Österreich
Chef de Rang / Commis de Rang
Chef de Partie/Commis de Cuisine
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Kempinski Hotel Berchtesgaden
83471 Berchtesgaden, Deutschland
Chef de Rang Bar (m/w/d)
Commis de Cuisine (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Natur- & Biohotel Bergzeit
6675 Tannheim, Österreich
Rezeptionist/in
Chef de Rang
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mount Med Resort
6311 Wildschönau-Oberau, Österreich
Chef de Rang (m/w/d)
Frühstückskellner / Frühstückskellnerin
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mountain Resort Feuerberg
9551 Bodensdorf, Ossiacher See, Österreich
Stv. Hoteldirektor (all genders)
Stv. Restaurant Manager – Schwerpunkt Wein
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Jungbrunn - Der Gutzeitort
6675 Tannheim/Tirol, Österreich
Stellvertretende Serviceleitung (m/w/d)
Serviceleitung a la Carte (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Post Ischgl
6561 Ischgl, Österreich
Restaurantleiter m/w/d
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Jobs