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„Turbotaube“: Der Taubenkobel macht Wiener Garage zum Gourmetrestaurant

Alain WeissgerberBarbara EselböckWien
Eine historische Garage wird zur Adresse für Spitzenküche: Mit der Turbotaube bringen Barbara Eselböck und Alain Weissgerber den Taubenkobel nach Wien – und geben ihrem nächsten Gastspiel einen ungewöhnlichen Rahmen.
Oktober 7, 2026 | Text: Redaktion | Fotos: © Taubenkobel

Mit der Turbotaube zieht der Taubenkobel dorthin, wo sonst Autos ihren Platz haben: Vom 13. November bis 22. Dezember 2026 eröffnen Barbara Eselböck, Alain Weissgerber und ihr Team ihr nächstes Pop-up im ersten Stock der Astoria Garage. Die historische Hochgarage in der Trautsongasse 4 in Wien-Josefstadt wird damit zum neuen Schauplatz ihrer Reihe, die seit 2015 immer wieder ungewöhnliche Orte für die Gastronomie entdeckt.

Taubenkobel-Barbara-Eselboeck-und-Alain-Weissgerber

Mit der Turbotaube zieht der Taubenkobel dorthin, wo sonst Autos ihren Platz haben: Vom 13. November bis 22. Dezember 2026 eröffnen Barbara Eselböck, Alain Weissgerber und ihr Team ihr nächstes Pop-up im ersten Stock der Astoria Garage. Die historische Hochgarage in der Trautsongasse 4 in Wien-Josefstadt wird damit zum neuen Schauplatz ihrer Reihe, die seit 2015 immer wieder ungewöhnliche Orte für die Gastronomie entdeckt.

Taubenkobel-Barbara-Eselboeck-und-Alain-Weissgerber

Für das Gastspiel plant Weissgerbers Team zwei Menüs: Von Montag bis Samstag serviert es das fünfgängige „Le Mans“. Montag bis Mittwoch steht zusätzlich „Monaco“ mit drei Gängen zur Wahl. So setzt sich das automobile Thema auch in den Namen fort. Welche Gerichte auf den Teller kommen, ist noch nicht bekannt.

Große Küche zwischen Rampen und Beton

Die Astoria Garage wurde 1923 errichtet und 1935 erweitert. Rampen verbinden ihre Ebenen, alte Beschilderungen und sichtbare Leitungen prägen den Charakter des Gebäudes. Erst im September beherbergte die Hochgarage die Astoria Artshow. Nun folgt die Küche des burgenländischen Spitzenteams.

Für Eselböck und Weissgerber gehört die Wahl solcher Räume längst zum Konzept. Die Umgebung liefert dabei immer wieder Ideen für die Gestaltung des Abends: Im Jugendstiltheater am Otto-Wagner-Areal inszenierte Weissgerber 2023 sein „Wunderkobel“-Menü in mehreren Akten. Ein Jahr später verband der „Diskokobel“ im Volksgarten Fine Dining mit Clubatmosphäre.

Auch die Autowelt ist für das Duo vertrautes Terrain. 2022 verwandelte es eine ehemalige Mercedes-Werkstatt in den „Schraubenkobel“. Nach „Vogelfrei“ im Atelier Augarten im vergangenen Jahr führt der nächste Ortswechsel wieder in ein Gebäude mit automobiler Geschichte. Wie die Gastgeber die Räume diesmal gestalten, haben sie noch nicht angekündigt.

Die Turbotaube öffnet Montag bis Samstag ab 18 Uhr. Das fünfgängige „Le Mans“ kostet 220 Euro, das dreigängige „Monaco“ 120 Euro. Reservierungen sind über die Website des Taubenkobels möglich.

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