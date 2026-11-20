Er ist einer der bekanntesten Köche Deutschlands, obwohl er selbst nie einen Stern erkocht hat. Tim Mälzer hat mit Kitchen Impossible Fernsehgeschichte geschrieben und mit der Bullerei eine feste Größe in der Gastronomie geschaffen. Doch nach einer persönlichen Auszeit blickt der TV-Koch mit anderen Augen auf seine Karriere – und auf eine Branche, mit der er zuletzt nicht immer glücklich war.

Im Gespräch mit Rolling-Pin-Moderatorin Ursula Macher spricht Mälzer über die Angst, an Bedeutung zu verlieren, den aus seiner Sicht fragwürdigen Trendwahnsinn der vergangenen Jahre und darüber, warum er sich selbst für einen besseren Wirt als Koch hält.

Auch als Unternehmer nimmt Mälzer kein Blatt vor den Mund: Es geht um falsche Führung, die Angst vor talentierten Mitarbeitern und darum, weshalb er manche Köche für überschätzt hält. Und dann wäre da noch eine ziemlich ungewöhnliche Idee für ein neues Projekt, die selbst für Mälzers Verhältnisse radikal klingt.

Was treibt einen Menschen an, der scheinbar schon alles erreicht hat? Und wie viel Tim Mälzer steckt eigentlich noch in der Zukunft von Tim Mälzer? Jetzt die neue Folge Rolling Pin Talks hören!

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