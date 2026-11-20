Die internationale Koch-Elite trifft sich in Lima, doch die spannendsten Geschichten spielen sich abseits des roten Teppichs ab. Forschungslabore in Spitzenrestaurants, außergewöhnliche kulinarische Konzepte und ein gesellschaftlicher Stellenwert der Gastronomie, von dem Europa lernen könnte: Die 50 Best Restaurants 2026 boten weit mehr als eine spektakuläre Preisverleihung. Rolling Pins Head of Event Karin Marg und Speaker- & Travel-Managerin Valentina Wack waren vor Ort. Im Interview spricht Marg über ihre Eindrücke, die Zukunft des Fine Dining und die Kritik an internationalen Restaurant-Rankings.

Die internationale Koch-Elite trifft sich in Lima, doch die spannendsten Geschichten spielen sich abseits des roten Teppichs ab. Forschungslabore in Spitzenrestaurants, außergewöhnliche kulinarische Konzepte und ein gesellschaftlicher Stellenwert der Gastronomie, von dem Europa lernen könnte: Die 50 Best Restaurants 2026 boten weit mehr als eine spektakuläre Preisverleihung. Rolling Pins Head of Event Karin Marg und Speaker- & Travel-Managerin Valentina Wack waren vor Ort. Im Interview spricht Marg über ihre Eindrücke, die Zukunft des Fine Dining und die Kritik an internationalen Restaurant-Rankings.

ROLLING PIN: Die 50 Best Restaurants sind vor allem für ihre jährliche Rangliste bekannt. Was macht die Veranstaltung darüber hinaus aus?

Karin Marg: Die Preisverleihung ist nur ein kleiner Teil des Gesamtkonzepts. Rundherum findet eine ganze Woche mit Talks, Restaurantbesuchen und Begegnungen mit Produzenten statt. Für die internationale Koch-Elite ist das eine bedeutende Netzwerkplattform, auf der Wissen ausgetauscht wird und neue Kooperationen entstehen.

Gleichzeitig nutzt das jeweilige Gastgeberland die Veranstaltung, um seine kulinarische Identität zu präsentieren. Die Gastronomie wird dadurch zu einem wichtigen Instrument der Kultur- und Tourismusförderung.

Was hat dich an der peruanischen Gastronomieszene besonders beeindruckt?

Vor allem der gesellschaftliche Stellenwert des Essens und die unglaubliche Hingabe und Leidenschaft, mit der Gastronomie betrieben wird – ganz egal, ob bei Streetfood oder gehobener Küche. Gastronomie hat in Peru eine kulturelle Bedeutung, die weit über die reine Verpflegung hinausgeht. Das zeigt sich auf sämtlichen gastronomischen Ebenen und im ausgelebten Produktverständnis.

Restaurants wie Central, Maido oder Kjolle sind internationale Aushängeschilder, hinter denen ganze Ökosysteme stehen. Besonders eindrucksvoll war unser Besuch im Central. Dort arbeiten Köche, Biologen und Fachleute aus unterschiedlichen Disziplinen zusammen, um die Vielfalt und das Potenzial regionaler Produkte zu erforschen.

Mit der Forschungsinitiative Mater werden Gastronomie, Wissenschaft und Kultur miteinander verbunden. Gleichzeitig profitieren lokale Gemeinschaften durch die Zusammenarbeit mit Produzenten. Diese ganzheitliche Herangehensweise ist bemerkenswert.

Was unterscheidet das Restauranterlebnis dort von klassischen Fine-Dining-Konzepten?

Die intensive Auseinandersetzung mit Produkten und deren Herkunft wird für die Gäste unmittelbar erlebbar. Die Küche vermittelt Wissen über Natur, Kultur und Traditionen. Auch das Team wird aktiv eingebunden und erhält eine viel stärkere Präsenz gegenüber den Gästen.

Ein weiterer Aspekt ist die Getränkebegleitung. Im Maido von Mitsuharu Tsumura haben wir beispielsweise ein fermentiertes Getränk auf Basis von Leche de Tigre kennengelernt, das als alkoholfreie Champagner-Alternative entwickelt wurde. Die gleiche Kreativität und Forschungsarbeit, die in die Gerichte fließen, finden sich auch in den Getränken wieder.

Learning by Dining

Du hast dich auch mit Spitzenkoch Virgilio Martínez ausgetauscht. Muss der Begriff Fine Dining neu gedacht werden?

Davon bin ich überzeugt. Klassisches Fine Dining wird häufig mit luxuriösen Produkten, mehrgängigen Menüs und exklusivem Service verbunden. Was wir in Lima erlebt haben, geht wesentlich weiter.

Im Gespräch entstand der Begriff „Learning by Dining“. Er beschreibt eine Gastronomie, die Genuss mit Kulturvermittlung und Wissensaustausch verbindet. Ein Restaurantbesuch kann dadurch beinahe die Funktion eines Museums übernehmen. Innerhalb weniger Stunden erschließt sich den Gästen die Geschichte einer Region über ihre Produkte und kulinarischen Traditionen.

Kann die europäische Spitzengastronomie von dieser Entwicklung lernen?

Unbedingt. Wir müssen aufpassen, dass wir international nicht den Anschluss verlieren. In Ländern wie Peru wird enorm viel in Gastronomie, Tourismus und Destinationsmarketing investiert. Das ist vor Ort deutlich spürbar und trägt dazu bei, dass Lima heute zu den spannendsten kulinarischen Destinationen der Welt zählt.

Ich habe das Gefühl, dass uns in Europa, insbesondere im deutschsprachigen Raum, manchmal der Innovationsmut fehlt. Wir halten gerne am Bewährten fest und verlassen uns auf unsere gastronomische Tradition. Gleichzeitig wundern wir uns, warum die internationale Aufmerksamkeit zunehmend anderen Regionen gilt. Das sollten wir kritisch hinterfragen. Die Entwicklung in Peru zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn Gastronomie, Forschung und Tourismus gemeinsam vorangetrieben werden.

“Auch Ana Roš hat von der internationalen Reichweite profitiert”

Internationale Rankings stehen immer wieder in der Kritik. Die slowenische Spitzenköchin Ana Roš hat die diesjährige Gala öffentlich infrage gestellt. Wie beurteilst du diese Debatte?

Kritik an Rankings ist wichtig und absolut berechtigt. Wir vergeben bei Rolling Pin schließlich selbst Auszeichnungen und wissen, welche Verantwortung damit verbunden ist. Gleichzeitig war Ana Roš über Jahre Teil der 50 Best, wurde ausgezeichnet und hat von der enormen internationalen Reichweite profitiert. Natürlich darf sie das System trotzdem hinterfragen. Aber wenn man mit der Entwicklung unzufrieden ist, sollte man konkrete Kritikpunkte konstruktiv ansprechen. Den Weg über die sozialen Medien finde ich in diesem Fall unglücklich gewählt.

Man darf auch nicht vergessen, dass hinter dem Ranking mehr als 1.100 internationale Fachleute stehen. Und was in Lima abseits der Preisverleihung passiert, ist beeindruckend: Hier entstehen Netzwerke, Freundschaften und Kooperationen, von denen die gesamte Branche profitiert. Diese internationale Sichtbarkeit und der fachliche Austausch sind für viele Restaurants von unschätzbarem Wert. Das sollte bei aller berechtigten Kritik nicht untergehen.

Wie hast du die eigentliche Preisverleihung erlebt?

Die Inszenierung war außergewöhnlich. Vom roten Teppich bis zur Show im Teatro Municipal de Lima war alles bis ins Detail durchdacht. Besonders gelungen fand ich, wie konsequent die Kultur des Gastgeberlandes in die Veranstaltung eingebunden wurde.

Die Atmosphäre erinnerte an große internationale Filmpreisverleihungen. Gleichzeitig wurde deutlich, welche gesellschaftliche Anerkennung die Gastronomie in Peru genießt. Für mich bleibt vor allem die Erkenntnis, wie viel solche Veranstaltungen bewirken können, wenn sie weit über die Vergabe von Auszeichnungen hinausdenken.