Spitzenkoch Alain Ducasse eröffnet sein erstes Restaurant in Marokko

Rabat-Salé bekommt prominenten Gastro-Zuwachs: Im 33. Stock des Mohammed-VI-Towers hat Aldabaran eröffnet, das erste Restaurant von Alain Ducasse in Marokko. Die neue Adresse gehört zum Waldorf Astoria Rabat Salé und verbindet Ducasses mediterrane Küche mit Produkten und Einflüssen aus Marokko. Küchenchef vor Ort ist Morgan Perrigaud, der bereits seit mehreren Jahren im Ducasse-Umfeld arbeitet.

Rabat-Salé bekommt prominenten Gastro-Zuwachs: Im 33. Stock des Mohammed-VI-Towers hat Aldabaran eröffnet, das erste Restaurant von Alain Ducasse in Marokko. Die neue Adresse gehört zum Waldorf Astoria Rabat Salé und verbindet Ducasses mediterrane Küche mit Produkten und Einflüssen aus Marokko. Küchenchef vor Ort ist Morgan Perrigaud, der bereits seit mehreren Jahren im Ducasse-Umfeld arbeitet.

Mediterrane Küche trifft auf Marokko

Kulinarisch blickt Aldabaran vor allem Richtung französische und italienische Riviera. Im Mittelpunkt stehen saisonale Produkte, klare Aromen und präzise Zubereitung. Gleichzeitig greift die Küche bewusst auf Zutaten aus Marokko zurück. Auf der Karte finden sich unter anderem gefülltes Gemüse mit Geflügel und Milchlamm, Gambero Rosso mit Ricotta-Tortellini sowie Lamm mit Caponata.

Eine Besonderheit innerhalb des Ducasse-Portfolios ist das Frühstück. Aldabaran öffnet bereits am Morgen und serviert neben hausgemachtem Gebäck und Madeleines auch Ducasses Cookpot mit Eiern und Pilzen. Mittags und abends übernimmt dann die reguläre Restaurantkarte.

Die operative Verantwortung trägt Morgan Perrigaud. Der Franzose sammelte zuvor Erfahrungen in Paris, London, Barcelona und Doha. 2022 wechselte er zu Ducasse und übernahm die Küche des Restaurants Jiwan im Nationalmuseum von Katar. Nun führt er das Team in Rabat-Salé.

Über den Dächern von Rabat-Salé

Aldabaran erstreckt sich über rund 510 Quadratmeter und bietet 66 Gästen Platz. Das Interieur stammt von Pierre-Yves Rochon und verbindet Art-déco-Elemente mit marokkanischem Handwerk. Dazu kommen Zellige-Fliesen und Arbeiten aus Fès und Meknès. Durch die großen Fenster reicht der Blick über Rabat, Salé und den Bouregreg bis zum Atlantik.

Auch die Lage selbst ist außergewöhnlich: Das Waldorf Astoria Rabat Salé befindet sich im 250 Meter hohen Mohammed-VI-Tower, dem höchsten Gebäude Marokkos. Das Luxushotel eröffnete im Mai 2026 mit 55 Zimmern und Suiten sowie mehreren Gastronomiekonzepten. Aldabaran übernimmt darin die Rolle des Signature-Restaurants.