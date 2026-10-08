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Spitzenkoch Daniel Boulud tischt am Broadway neu auf

Daniel BouludNew York
Französische Klassiker, eine große Rotisserie und eine versteckte Bar: Gegenüber dem Lincoln Center bündelt der Spitzenkoch Daniel Boulud vertraute Gerichte und neue Ideen unter einem Dach.
Oktober 8, 2026 | Text: Redaktion

Daniel Boulud stellt eine seiner bekanntesten New Yorker Adressen neu auf: Am 8. Oktober 2026 soll die Brasserie Boulud am Broadway eröffnen. Sie führt die bisherigen Angebote von Bar Boulud, Boulud Sud und Épicerie Boulud am Standort zusammen. Gegenüber dem Lincoln Center entsteht damit ein Treffpunkt für die Nachbarschaft und das Publikum des Kulturzentrums – mit französischer Küche als verbindendem Element.

Daniel-Boulud-header
Daniel Boulud – Foto: Monte Isom

Daniel Boulud stellt eine seiner bekanntesten New Yorker Adressen neu auf: Am 8. Oktober 2026 soll die Brasserie Boulud am Broadway eröffnen. Sie führt die bisherigen Angebote von Bar Boulud, Boulud Sud und Épicerie Boulud am Standort zusammen. Gegenüber dem Lincoln Center entsteht damit ein Treffpunkt für die Nachbarschaft und das Publikum des Kulturzentrums – mit französischer Küche als verbindendem Element.

Daniel-Boulud-header
Daniel Boulud – Foto: Monte Isom

Das Konzept knüpft an die Brasserien an, die Boulud aus seiner Heimatregion Lyon kennt: lebendige Lokale, in denen ein unkompliziertes Essen ebenso Platz hat wie ein größerer Anlass. Entsprechend breit fällt die Karte aus. Gäste können Austern und Charcuterie teilen, ein einzelnes Hauptgericht bestellen oder einen ausgedehnten Abend am Tisch verbringen.

Französische Klassiker, italienische Akzente

Executive Chef Christina D’Angelo übernimmt die Küchenleitung. Sie führte bereits die Brigaden von Boulud Sud und Le Gratin; an ihrer Seite arbeitet Chef de Cuisine Liam Gianfalla. Ihre italienischen Wurzeln bringt D’Angelo auch auf die Teller: Safranspaghetti mit Bottarga und Löwenzahn sowie Pappardelle mit in Wein geschmortem Kaninchen ergänzen die französische Basis.

Diese reicht von gratinierter Zwiebelsuppe über Coq au Vin bis zu Steak Frites mit verschiedenen Fleischzuschnitten. Dazu kommen Entenrillettes, Geflügellebermousse und Pâté en Croûte mit Schwein, Ente und Feige. Auch weniger alltägliche Stücke stehen auf der Karte: Einen mit Schweinebacke gefüllten Schweinsfuß begleitet eine Sauce mit Senf und Cornichons. Hinter dem unkomplizierten Brasserie-Konzept steckt damit viel klassisches Küchenhandwerk.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Rotisserie. Zum Auftakt serviert das Team Sasso-Huhn mit kleinen Röstkartoffeln und Knoblauchjus. Perspektivisch sollen auch Lamm, Rind und Spanferkel am Spieß garen. Letzteres können Gruppen vorbestellen. Auf der Weinkarte erhält Beaujolais besonderes Gewicht; Chefsommelier Josh MacGregor schenkt ihn auch aus Magnumflaschen glasweise aus.

Das Lincoln Center gibt den Rahmen vor

Die Rockwell Group hat die Räume gestaltet. Eine große Bar, separate Speiseräume und ein verstecktes Speakeasy ergänzen den Restaurantbereich. Illustrationen von Tug Rice greifen Musik, Ballett und die Bühnenwelt des benachbarten Lincoln Center auf. Auch das gastronomische Angebot berücksichtigt dessen Publikum: Geplant sind Menüs für Gäste vor und nach einer Vorstellung.

Zum Start öffnet die Brasserie von Dienstag bis Sonntag, jeweils von 16.30 bis 22.30 Uhr. Weitere Tageszeiten sollen folgen. Boulud legt das Haus damit auf unterschiedliche Anlässe aus: auf den schnellen Teller vor dem Theater ebenso wie auf einen gemeinsamen Abend, der nach dem letzten Vorhang noch weitergeht.

 

 
 
 
 
 
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