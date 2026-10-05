Zwei Profis – Gastro & Revenue. Eine KI. Schluss mit Bauchgefühl.

Aus der Spitzenhotellerie in die KI-Entwicklung

Michael Fortner bringt 25 Jahre Erfahrung aus der Hospitality-Branche mit, geprägt von Stationen in der Spitzenhotellerie und -gastronomie. Gemeinsam mit Alexander Donath, der auf demselben Erfahrungsschatz aufbaut, gründete er 2026 die optimizes Intelligence GmbH – mit einem klaren Ziel: das Bauchgefühl aus der Gastronomie zu verbannen, ohne der Branche ihre Handschrift zu nehmen.

Daraus entstand auch die Beratungsleistung optimizes: Betriebe, die bereits gut aufgestellt sind, starten direkt mit der KI-Plattform optimizes Intelligence. Wer seine Strukturen zuerst noch schärfen muss, wird im Rahmen von optimizes begleitet – erst danach wird optimizes Intelligence angebunden.

Reaktiv war gestern

Die meisten Betriebe schauen heute auf Kennzahlen, wenn der Monat schon vorbei ist. optimizes Intelligence dreht dieses Prinzip um. Herzstück der Plattform ist ORA, ein KI-Agent, der Daten aus Kassensystem, Reservierung, Warenwirtschaft und Dienstplan in Echtzeit zusammenführt. Statt Rückblicken liefert ORA laufend konkrete, umsetzbare Handlungsempfehlungen – bevor der Monatsabschluss überhaupt ansteht. Aus reaktivem Abwarten wird proaktives Handeln, aus Bauchgefühl wird Echtzeit-Steuerung.

Die bisherigen Erfahrungswerte sprechen für sich: Allein mit dem ersten Modul lässt sich der Profit eines Betriebs um 3 bis 5 Prozent steigern.

Ein Auszug, was ORA leistet

Zeigt in Echtzeit, welche Gerichte und Getränke wirklich Gewinn bringen

Gibt automatisch Empfehlungen zu Preisen und Platzierung auf der Karte

Zeigt, zu welchen Zeiten und an welchen Plätzen im Lokal am meisten Umsatz gemacht wird

Bündelt alle Standorte eines Betriebs in einem zentralen Überblick

Optimiert die operative Effizienz im Betrieb

Steigert die Produktivität der Mitarbeitenden

Zeigt, wo im Betrieb gerade Geld verbrannt und wo Gewinn gemacht wird – und leitet daraus konkrete nächste Schritte ab

„Wir kommen beide aus der Hotellerie und Gastronomie, nicht aus der IT“, sagen die Gründer. „Genau deshalb bauen wir kein weiteres BI-Tool, das Zahlen zeigt und die Interpretation dem Betrieb überlässt. ORA ist von Profis für Profis gedacht: Sie übernimmt die Analyse und liefert die Entscheidung gleich mit.“

Mehr Profit, jeden Tag

Der Anspruch von optimizes Intelligence ist klar: Gastronominnen und Gastronomen sollen nicht mehr abwarten müssen, wie ein Monat gelaufen ist, sondern jeden Tag aktiv steuern können, wie er läuft. Aus Bauchgefühl wird Echtzeit-Wissen, aus Reaktion wird Vorsprung – und aus jedem einzelnen Tag im Betrieb mehr Profit. Aktuell skaliert optimizes Intelligence gezielt im DACH-Raum und baut sein Netzwerk aktiv weiter aus.

www.optimizesintelligence.ai