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Zwei Profis – Gastro & Revenue. Eine KI. Schluss mit Bauchgefühl.

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Die Gastronomie ist eine der wenigen Branchen, in denen noch immer aus dem Bauch heraus gesteuert wird: Preise, Einkauf, Personaleinsatz – vieles basiert auf Erfahrung, Gefühl und Gewohnheit statt auf Daten. Zwei Wiener wollen das ändern.
Oktober 5, 2026

Aus der Spitzenhotellerie in die KI-Entwicklung

Michael Fortner bringt 25 Jahre Erfahrung aus der Hospitality-Branche mit, geprägt von Stationen in der Spitzenhotellerie und -gastronomie. Gemeinsam mit Alexander Donath, der auf demselben Erfahrungsschatz aufbaut, gründete er 2026 die optimizes Intelligence GmbH – mit einem klaren Ziel: das Bauchgefühl aus der Gastronomie zu verbannen, ohne der Branche ihre Handschrift zu nehmen.

Daraus entstand auch die Beratungsleistung optimizes: Betriebe, die bereits gut aufgestellt sind, starten direkt mit der KI-Plattform optimizes Intelligence. Wer seine Strukturen zuerst noch schärfen muss, wird im Rahmen von optimizes begleitet – erst danach wird optimizes Intelligence angebunden.

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Reaktiv war gestern

Die meisten Betriebe schauen heute auf Kennzahlen, wenn der Monat schon vorbei ist. optimizes Intelligence dreht dieses Prinzip um. Herzstück der Plattform ist ORA, ein KI-Agent, der Daten aus Kassensystem, Reservierung, Warenwirtschaft und Dienstplan in Echtzeit zusammenführt. Statt Rückblicken liefert ORA laufend konkrete, umsetzbare Handlungsempfehlungen – bevor der Monatsabschluss überhaupt ansteht. Aus reaktivem Abwarten wird proaktives Handeln, aus Bauchgefühl wird Echtzeit-Steuerung.

Die bisherigen Erfahrungswerte sprechen für sich: Allein mit dem ersten Modul lässt sich der Profit eines Betriebs um 3 bis 5 Prozent steigern.

Ein Auszug, was ORA leistet

  • Zeigt in Echtzeit, welche Gerichte und Getränke wirklich Gewinn bringen
  • Gibt automatisch Empfehlungen zu Preisen und Platzierung auf der Karte
  • Zeigt, zu welchen Zeiten und an welchen Plätzen im Lokal am meisten Umsatz gemacht wird
  • Bündelt alle Standorte eines Betriebs in einem zentralen Überblick
  • Optimiert die operative Effizienz im Betrieb
  • Steigert die Produktivität der Mitarbeitenden
  • Zeigt, wo im Betrieb gerade Geld verbrannt und wo Gewinn gemacht wird – und leitet daraus konkrete nächste Schritte ab

„Wir kommen beide aus der Hotellerie und Gastronomie, nicht aus der IT“, sagen die Gründer. „Genau deshalb bauen wir kein weiteres BI-Tool, das Zahlen zeigt und die Interpretation dem Betrieb überlässt. ORA ist von Profis für Profis gedacht: Sie übernimmt die Analyse und liefert die Entscheidung gleich mit.“

Mehr Profit, jeden Tag

Der Anspruch von optimizes Intelligence ist klar: Gastronominnen und Gastronomen sollen nicht mehr abwarten müssen, wie ein Monat gelaufen ist, sondern jeden Tag aktiv steuern können, wie er läuft. Aus Bauchgefühl wird Echtzeit-Wissen, aus Reaktion wird Vorsprung – und aus jedem einzelnen Tag im Betrieb mehr Profit. Aktuell skaliert optimizes Intelligence gezielt im DACH-Raum und baut sein Netzwerk aktiv weiter aus.

www.optimizesintelligence.ai

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