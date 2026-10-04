Weniger Wege, mehr Effizienz: So entlastet Speisereste-Management den Spülraum

Wenn der Spülbereich ins Stocken gerät, spürt das schnell der gesamte Betrieb. Große Mengen an Geschirr, Behältern und Tablettware treffen hier auf begrenzten Raum, während gleichzeitig Schälabfälle, Tellerreste und Nassmüll zuverlässig entsorgt werden müssen. Dazu kommen hohe Anforderungen an Hygiene, Wirtschaftlichkeit und Ergonomie – und ein Personalmangel, der viele gastronomische Betriebe zusätzlich unter Druck setzt.

Für Küchenverantwortliche bedeutet das einen täglichen Balanceakt: Wie bleibt der Spülbereich zuverlässig und effizient, wenn Platz und Personal begrenzt sind, die Abläufe jedoch im Minutentakt funktionieren müssen?

Speisereste sind mehr als nur Abfall

Oft geraten Speisereste in dieser Gleichung zur unsichtbaren Variable. In vielen Betrieben gelten sie nach wie vor als notwendiges Nebenprodukt. Tatsächlich beeinflusst ihre Entsorgung jedoch wesentlich, wie effizient ein Spülraum funktioniert.

Werden Behälter mehrfach bewegt, Wege durch Sammeltonnen blockiert oder Speisereste zusätzlich umgefüllt, kostet das Personalressourcen und wertvolle Fläche. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Hygiene und Organisation. Auch Folgekosten spielen eine Rolle – etwa Kühlräume, die für Abfallbehälter vorgehalten werden müssen.

Speisereste sind damit nicht nur Abfall, sondern ein strukturbestimmender Faktor im Spülprozess. Wer ihre Entsorgung von Beginn an in die Planung integriert, kann Abläufe vereinfachen und spätere Notlösungen vermeiden.

Denn auch wenn sich bauliche Gegebenheiten nicht beliebig verändern lassen, können Abläufe gezielt verbessert werden. Entscheidend ist weniger das einzelne Gerät als das Zusammenspiel von Spültechnik, Arbeitswegen und Speisereste-Logistik.

Wenn Spültechnik und Speisereste-Management zusammenfinden

Genau an diesem Punkt setzt MEIKO an. Als Systemanbieter werden Spültechnik und Speisereste-Management nicht getrennt voneinander betrachtet, sondern als aufeinander abgestimmte Lösungen.

Speisereste werden direkt dort erfasst, wo sie entstehen. Eingabestationen wie der MEIKO BioMaster® Flex lassen sich nahtlos in Spüllinien integrieren. Damit wird das Handling von Speiseresten nicht zum zusätzlichen Arbeitsschritt, sondern zum festen Bestandteil des gesamten Ablaufs – vom Abräumen über die Vorsortierung bis hin zum Glanzgeschirr.

Welchen Unterschied das im täglichen Betrieb machen kann, zeigt die Praxis.

„Für das Team ist das ein spürbarer Unterschied im Alltag. Keine schweren Behälter, keine Wege mit Biotonnen durch die Küche, weniger Geruch, mehr Hygiene“, erklärt Nicole Schimurek, F&B-Managerin bei Genuss & Harmonie im EDEKA Herzplatz Offenburg.

Neben Ergonomie und Hygiene spielt auch die Wirtschaftlichkeit eine zentrale Rolle. Andreas Geiß, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb Sonderformen bei EDEKA Südwest, sieht den größten Hebel dabei vor allem in zwei Bereichen: „Der größte Hebel liegt im Personaleinsatz und in den Entsorgungskosten.“

Ein weiterer Vorteil liegt in der Flächennutzung. Werden Spültechnik und Speisereste-Management intelligent aufeinander abgestimmt, lassen sich auch auf begrenztem Raum hohe Durchsätze realisieren. So können auf rund acht Quadratmetern bis zu 100 Gedecksätze pro Stunde bewältigt werden – inklusive aller dafür erforderlichen Komponenten im Spülbereich.

Dabei geht es nicht allein um die maximale Leistung einer einzelnen Maschine. Ausschlaggebend ist ein Gesamtkonzept, das vorhandene Flächen sinnvoll nutzt, unnötige Wege reduziert und das Team im täglichen Betrieb unterstützt.

Wenn aus vielen Teilen ein Ganzes wird

Leistungsfähige Spülräume entstehen heute nicht allein durch leistungsfähige Technik. Entscheidend ist, wie Planung, Technik und Service ineinandergreifen.

Der 360°-Ansatz von MEIKO verbindet deshalb fundierte Planung mit Technik sowie abgestimmter Chemie, zuverlässigem Service und digitalen Lösungen wie MEIKO Assist Pro. Ergänzt wird das Angebot durch praxisnahe Wissensvermittlung in der MEIKO Academy.

So wird aus vielen Einzelbausteinen ein durchgängiges Gesamtkonzept.

Denn ein effizienter Spülraum entsteht nicht aus einzelnen Geräten, sondern dort, wo Prozesse von Anfang an zusammengedacht werden – für stabilere Abläufe, weniger Belastung für Mitarbeitende und einen Betrieb, der auch unter hohem Druck zuverlässig funktioniert.

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