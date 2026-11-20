Der Griff zum Salz liegt nahe, löst das Problem aber selten. Mehr Salz macht ein Gericht lauter, nicht tiefer und schiebt ausgerechnet das in den Hintergrund, was glänzen soll: den Eigengeschmack der Zutaten. Gefragt ist eine Art zu würzen, die Aromen nicht übertüncht, sondern aufschließt.

Der fünfte Geschmack, der den Unterschied macht

Hier kommt Umami ins Spiel. Das japanische Wort Umami steht für „köstlich“ oder „wohlschmeckend“ und beschreibt das Herzhaft-Vollmundige, das ein Gericht rund macht und lange nachklingt. Längst ist Umami nicht mehr nur in der asiatischen oder Fusion-Küche zu Hause, sondern in ganz unterschiedlichen Gerichten gefragt. Für Kai Rahna, Culinary Fachberater bei Unilever Food Solutions, liegt genau darin der Kern: „Für mich steht zeitgemäßes Würzen für ausgewogenen Geschmack. Die neue Knorr Professional Umami Bouillon sorgt für mehr Tiefe, ohne den Eigengeschmack der Zutaten zu überdecken oder eine dominante Salzigkeit zu hinterlassen.“

Die neue Knorr Professional Umami Bouillon bringt diesen Gedanken in die Profiküche. Ihr Umami stammt aus Steinpilzen und einer patentierten Seetangzubereitung, die Rezeptur wird mit 100 Prozent natürlichen Zutaten hergestellt. „Steinpilze und die Seetangzubereitung aus einem patentieren Herstellungsverfahren haben genau diesen Umami-Geschmack, der Gerichte so schön herzhaft macht.“, so Rahna. Das Ergebnis: eine Würzbasis, die Gerichten Fülle und Tiefe gibt, ohne sich in den Vordergrund zu spielen.

Von Trendküche bis Heimatküche

Die Stärke dieser modernen Art des Würzens: Sie funktioniert überall und vereint die Vorteile einer Bouillon mit der einer Würzmischung. In der Ramen Bowl genauso wie in Kürbis-Ravioli mit Umami-Sahne, im cremigen Hummus oder bei glasierten Mini-Karotten – und ebenso in der Gemüsesuppe, im Eintopf, in der kräftigen Sauce oder im Risotto. Ob Marinade, Dressing, Dip oder Fond, ob warm oder kalt: Die Bouillon ist Bain-Marie-stabil und eignet sie sich auch für Speisen, die länger warmgehalten werden müssen. Und weil die vegane und glutenfreie Rezeptur ohne deklarationspflichtige Allergene und deklarationspflichtige Zusatzstoffe auskommt, bleibt die Küche flexibel.

„Da sie so vielseitig einsetzbar ist, findet sie in jeder Küche ihren Platz, vom individuellen Restaurant bis zur Betriebsverpflegung erklärt Rahna.

Unterm Strich heißt das: Mehr Tiefe auf dem Teller, ohne den Zutaten die Show zu stehlen. Ganz gleich, ob 20 oder 200 Portionen.

Weitere Informationen, Inspiration und Rezepte gibt es unter Knorr Professional Umami Bouillon für Profiküchen