Der Tisch ist nie fertig gedeckt

Die spannendsten Gastronomiekonzepte entstehen nicht aus dem Katalog, sondern aus einer eigenen Idee. Genau hier setzt PLAYGROUND an. Die Marke der BHS tabletop AG ist die Bühne für kulinarische Kreativität: Gerichte werden hier nicht nur serviert, sie werden erzählt. Seit 2017 ist PLAYGROUND dort zu Hause, wo Gastronomie sich immer wieder neu erfindet: von der Bar über das Themenrestaurant bis zur Sterneküche.

Über 20 Materialien aus einer Hand

PLAYGROUND denkt über klassisches Porzellan hinaus. Vielseitige Steinzeugkollektionen treffen auf Edelstahl, Glas, Holz, Naturstein, Guss und vieles mehr, gemacht für alle, die lieber inszenieren als servieren. Das Sortiment gliedert sich in vier Welten:

STONEWARE: Robustes Steinzeug mit Charakter. Erdige Töne, lebendige Glasuren und kraftvolle Formen.

Robustes Steinzeug mit Charakter. Erdige Töne, lebendige Glasuren und kraftvolle Formen. PLATFORMS: Menagen und Präsentationselemente, die Höhe und Dynamik ins Tischbild bringen.

Menagen und Präsentationselemente, die Höhe und Dynamik ins Tischbild bringen. SPOTLIGHTS: Servierstücke aus unterschiedlichsten Materialien, die Gerichte gezielt in Szene setzen.

Servierstücke aus unterschiedlichsten Materialien, die Gerichte gezielt in Szene setzen. ADDITIONS: Accessoires und Begleiter, die das Tischbild vollenden.

Mix & Match als Prinzip

Alle Artikel sind konsequent auf freie Kombinierbarkeit ausgelegt. Maße, Proportionen und Farbwelten sind über die Kollektionen hinweg aufeinander abgestimmt. So lässt sich ein Konzept komplett mit PLAYGROUND ausstatten oder gezielt mit dem bestehenden Bestand kombinieren. Wechselt die Karte oder die Saison, wächst das Tischbild einfach mit, ohne dass Sie neu anfangen müssen. Regelmäßige Sortimentserweiterungen eröffnen dabei immer neue Spielräume.

Trends aufnehmen, Eigenes daraus machen

PLAYGROUND beobachtet internationale Strömungen aus Food, Design und Interior und übersetzt sie in eigenständiges Design. Ausdrucksstarke Formen, ungewöhnliche Oberflächen und bewusste Materialbrüche schaffen Präsentationen, die auf dem Teller genauso verlocken wie im Social-Media-Feed. So setzen Sie Trends um, solange sie relevant sind, statt ihnen hinterherzulaufen.

Designfreiheit mit professioneller Substanz

Hinter der gestalterischen Freiheit steht die Porzellan- und Fertigungskompetenz der BHS tabletop AG. Außergewöhnliches Design trifft auf professionelle Wertigkeit, die dem Gastronomiealltag standhält.

Ihre Handschrift, Ihre Bühne

PLAYGROUND liefert kein fertiges Tischbild, sondern die Mittel, ein eigenes zu entwerfen. Eines mit Charakter, das überrascht, die Vision dahinter sichtbar macht und bei Ihren Gästen bleibt, lange nachdem abserviert wurde.

PLAYGROUND. No Limits.

www.playground.de