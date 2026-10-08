Ein Resort mit drei Sternen. Werde Teil eines besonderen Erlebnisses.

Spitzen­gastronomie bedeutet mehr als außergewöhnliche Gerichte. Sie lebt von Menschen, die mit Leidenschaft und Präzision gemeinsam besondere Erlebnisse schaffen. Im Europa-Park Erlebnis-Resort bieten dafür gleich zwei Michelin-prämierte Restaurants ein außergewöhnliches Umfeld: Eatrenalin und Ammolite – House of Light. Zwei Konzepte, die unterschiedlicher kaum sein könnten und doch einen gemeinsamen Anspruch teilen: Höchste Qualität.

Im Eatrenalin wird Fine Dining zur multisensorischen Experience. Auf patentierten Floating Chairs bewegen sich die Gäste durch verschiedene inszenierte Erlebniswelten. Kulinarik, Licht, Musik, Düfte, Projektionen und Bewegung greifen ineinander und erzählen gemeinsam eine Geschichte. 2026 wurde Eatrenalin erstmals mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Das ist besondere Anerkennung für ein Konzept, das Gastronomie neu denkt und bewusst neue Wege geht. Kulinarisch verantwortlich ist Zwei-Sterne-Koch Peter Hagen-Wiest. Unter dem Konzept „Hagen-Wiest & Friends“ bringt er internationale Spitzenköche mit unterschiedlichen Handschriften zusammen, die einzelne Gänge des Menüs gestalten.

Das Ammolite – House of Light verfolgt einen klassischen Ansatz. Hier steht die Küche selbst im Mittelpunkt. Seit 2014 trägt das Restaurant zwei Michelin-Sterne und verbindet klassisch-französische Küche mit regionalen Wurzeln, internationalen Einflüssen und präzisem Handwerk. Anfang 2026 wurde auch das Interior neugestaltet: hochwertige Materialien, ein reduziertes Farbkonzept, eine begehbare WineChamber und eine neue musikalische Begleitung schaffen einen eleganten Rahmen. Im Mittelpunkt bleibt dabei eine Küche, die bewusst Raum für Geschmack und Qualität lässt.

Beide Restaurants stehen für einen höchsten Qualitätsanspruch und die Leidenschaft, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Hinter den kulinarischen Erlebnissen stehen Teams aus Küche und Service, aber auch zahlreichen weiteren Bereichen, die jeden Tag gemeinsam daran arbeiten, Gästen einen besonderen Abend zu bereiten.

Dabei geht es um mehr, als Teil eines erfolgreichen Restaurants zu sein. Es geht um den Anspruch, Außergewöhnliches zu schaffen und sich dabei stetig weiterzuentwickeln. Wer Fine Dining als Haltung versteht und mit Leidenschaft lebt, findet hier den Raum, sich einzubringen und sich persönlich wie fachlich weiterzuentwickeln.

Ob klassische Spitzenküche mit klarem Produktfokus oder eine weltweit einzigartige Verbindung aus Gastronomie, Technologie und Inszenierung: Bei Eatrenalin und Ammolite treffen gastronomische Konzepte auf Menschen, die sie mit Leidenschaft gestalten.

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