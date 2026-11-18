Erinnerst du dich an den Jahreswechsel? Kasse umstellen, Karte neu kalkulieren und dazu die Hoffnung, dass jetzt endlich etwas Ruhe einkehrt. Seit dem 1. Januar gilt auf Speisen dauerhaft der ermäßigte Satz von 7 Prozent, egal ob deine Gäste vor Ort essen oder mitnehmen. Darauf hat die Branche lange gewartet.

Ruhig wurde es trotzdem nicht. Laut Statistischem Bundesamt hat die Gastronomie im ersten Halbjahr preisbereinigt 5,7 Prozent weniger umgesetzt als ein Jahr zuvor, auch wenn in der Kasse nominal etwas mehr stand. Im August lag das Minus real bei 5,4 Prozent. Wie sich das in deinem Betrieb angefühlt hat, weißt du besser als jede Statistik.

Wir sind Cook, die regionale Gastro-Vertriebsmarke von Transgourmet Deutschland, und wir sind jeden Tag in Küchen unterwegs, die genau dieses Jahr gerade erleben. Drei Fragen haben uns 2026 beschäftigt.

Die erste: Wer kocht morgen? Jede Küche, die gerade jemanden sucht, kennt sie. Mit den Cook Youngstars gehen wir dahin, wo die nächste Generation lernt, in die Berufsschulen. Gemeinsam mit Pako Ködel, Gewinner von „The Taste“ 2025, zeigen wir dort in Produkttrainings, worauf es bei Fleisch und Fisch ankommt, und alle, die mitmachen, bekommen ein personalisiertes Messer von F. Dick. Ein kleiner Beitrag, klar. Unsere Hoffnung dahinter ist, dass junge Leute früh merken, wie viel diese Branche ihnen zu bieten hat. Und bleiben.

Die zweite: Was kommt auf die Karte? Oft steht die Antwort schon in den alten Rezeptbüchern. Mit Cook Smart holen wir die Traditionsküche zurück auf die Teller, mit Mise-en-place-Produkten, die dir Vorbereitung abnehmen und Platz fürs Handwerk lassen. Wie das schmeckt, haben wir auf unseren Messen im Frühjahr live gezeigt. Ideen für deine eigene Karte findest du im Cook-Smart-Folder. Für Küchen, die italienisch oder asiatisch kochen, gibt es außerdem zwei eigene Sortimentsbereiche, powered by Cook Italia und powered by Cook Asia. Wie das Original schmecken soll, haben wir uns im September gemeinsam mit Kund:innen auf einer Food-Tour durch die Emilia-Romagna angeschaut.

Die dritte: Wer steht eigentlich an deiner Seite? Gastro verbindet, gerade in einem Jahr wie diesem. Auf den Transgourmet Messen in Augsburg im April und in Hannover im Mai konntest du uns persönlich treffen und mit deiner Fachberatung reden, ohne dass nebenan die Bons durchlaufen. Bei den DEHOGA Hospitality Innovation Tour waren wir als Partner dabei, weil gute Ideen fürs Gastgewerbe selten in einer einzigen Küche entstehen. Und im September haben wir gemeinsam mit CHEF:IN zum ersten Mal die CHEF:IN Awards verliehen, vor 150 Gästen aus der Branche. Der Preis steht für Gleichberechtigung in der Gastro: am Herd, am Pass und überall dort, wo Entscheidungen fallen.

Wie 2027 wird, weiß niemand. Wenn du gerade überlegst, mit wem du das nächste Jahr angehen willst, lass uns reden. Im Heft haben wir dir dafür einen Brief zum Ausschneiden mitgegeben, online reicht eine Mail. Deine Fachberatung aus der Region meldet sich bei dir, und auf deine erste Bestellung bei Transgourmet Cook Deutschland gibt es 15 % Nachlass bis zu einem Bestellwert von 1.500 € (Angebot gültig bis zum 31.12.2026).

Lass uns reden

Angebot gilt nur bis 31.12.2026 für Gastronomiebetriebe in Deutschland, die noch nicht bei Transgourmet Cook bestellen.

www.transgourmet.de/cook