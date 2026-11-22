Schlagcreme muss kalt sein, damit sie sich aufschlagen lässt? Diese Küchenregel stellt Rama Professional ab sofort auf den Kopf. Mit der neuen Rama Cremefine Koch- & Schlagcreme 24 % Fett bringt die Marke eine Produktinnovation auf den Markt, die zu den ersten Koch- und Schlagcremes im deutschen Außer-Haus-Markt gehört, die sich direkt bei Raumtemperatur aufschlagen lassen. Für Küchenprofis bedeutet das mehr Spielraum bei der Vorbereitung und zusätzliche Flexibilität zwischen Herd und Pâtisserie.

Mehr Platz im Kühlhaus. Mehr Freiheit in der Küche.

Kühlfläche ist in der Gastronomie eine kostbare Ressource. Frische Zutaten, vorbereitete Komponenten und die Mise en Place beanspruchen ihren Platz. Praktisch, wenn eine Zutat wie die neue Rama Cremefine 24 % einfach im Vorratsregal stehen kann. Die Koch- und Schlagcreme kommt ohne Kühlkette aus und lässt sich bei Raumtemperatur bis maximal 25 °C lagern. Das schafft Platz für alles, was tatsächlich in die Kühlung gehört, und erleichtert die Vorratshaltung.

Und wenn es ans Aufschlagen geht? Packung auf, Cremefine rein, loslegen. Das Vorkühlen entfällt. Gerade in Restaurantküchen, in denen jeder Quadratmeter zählt, ein echtes Plus. Die wiederverschließbare 1-Liter-Packung sorgt für zusätzlich unkompliziertes Handling im professionellen Küchenalltag.

„Küchenteams arbeiten unter Zeitdruck und auf knappem Raum. Ein Produkt, das im Regal steht und trotzdem sofort aufschlagbar ist, nimmt beides aus der Gleichung“, erklärt Saskia Fritsch, Marketing & Export Lead Flora Professional DACHIT bei der Flora Food Group. „Wir entwickeln Produkte, die Abläufe vereinfachen – nicht solche, die zusätzliche Planung verlangen.“

Mach mit mir, was du willst!

Von der herzhaften Sauce bis zum luftigen Dessert: Die neue Produktinnovation zeigt sich vielseitig. Beim Aufschlagen überzeugt sie mit einem 2,5-fachen Volumen und bis zu vier Stunden Formstabilität. Gute Voraussetzungen für Dessertkreationen, feine Mousses und raffinierte Toppings.

Auch am Herd hat die Koch- und Schlagcreme einiges drauf: Sie dickt schnell an, bindet Saucen, Suppen und Gratins und bleibt bei Hitze, Säure und Alkohol stabil. Hinzu kommen ihre Bain-Marie-Stabilität sowie ihre Gefrier- und Taustabilität. Ob Vorproduktion, Warmhaltung, vorbereitete Tiefkühlkomponenten oder reibungslose Abläufe im À-la-carte-Geschäft – die Rama Cremefine macht mit. Ihr cremig-frischer Geschmack passt zu herzhaften Gerichten ebenso wie zum süßen Finale eines Menüs.

Über 100 Jahre Küchenkompetenz. Und immer für Neues zu haben.

Rama Professional zählt seit über 100 Jahren zu den etablierten Marken der deutschen Profiküche. Mit 15,9 Prozent Marktanteil ist Rama Cremefine 15 % die meistgekaufte Marke in der Warengruppe Kochcreme im deutschen Außer-Haus- Markt, Molkereiprodukte eingeschlossen.* Die neue 24-Prozent-Variante erweitert

das Sortiment um ein zusätzliches Fettlevel und verbindet bewährte Küchenkompetenz mit einer besonderen Produkteigenschaft: der Aufschlagbarkeit direkt bei Raumtemperatur.

Nicht nur lesen. Probieren!

Wie sich die neue Cremefine beim Aufschlagen und Kochen bewährt, lässt sich am besten in der eigenen Küche herausfinden. Die Cremefine ist vegetarisch, halal- und koscher-zertifiziert.

Die Rama Cremefine Koch- & Schlagcreme 24 % Fett ist ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz über den Fachgroßhandel erhältlich. In Deutschland unter anderem über Transgourmet, Service-Bund, Intergast, Edeka Foodservice und METRO sowie direkt über die Flora Food Group.

Die Fakten für den Einkauf: 1-Liter-Tetra-Packung, Bestelleinheit 8 × 1 l, Art.-Nr. 323131, Restlaufzeit 13 Wochen, UVP 3,85 € (Preishoheit liegt beim Handel).

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* Quelle: Geo-Marketing GmbH | Absatz & Marktanteile | Stand: Aug. 2026 | Warengruppe: Rahmprodukte/Kochcreme, alle Größenformate, exkl. vegan.