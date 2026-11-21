Ob Frischware, Tiefkühlprodukte, Wein, Hygiene oder Geschirr: Rund 60.000 Artikel führt KASTNER als österreichischer Großhändler im Sortiment. Für Gastronominnen und Gastronomen bedeutet das Einkaufen aus einer Hand.

In den KASTNER Abholmärkten – sieben Mal in Österreich – zeigt sich dies konkret: gebündeltes Fachwissen unter einem Dach. Wer vor Ort einkauft, profitiert von direkter Beratung zu Kalkulation, Speisekartenentwicklung und allerhand Services.

Wer lieber online bestellt, nutzt den KASTNER WebShop: Sortiment durchsuchen, Bestellungen verwalten, Lieferung oder Abholung planen – jederzeit und ortsungebunden. So bleibt der Einkauf flexibel und unabhängig vom Tagesgeschäft in der Küche.

KASTNER – Einer für alles.

www.kastner.at