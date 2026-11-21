Großhandel mit System
Wie KASTNER die Gastronomie versorgt
November 21, 2026
Ob Frischware, Tiefkühlprodukte, Wein, Hygiene oder Geschirr: Rund 60.000 Artikel führt KASTNER als österreichischer Großhändler im Sortiment. Für Gastronominnen und Gastronomen bedeutet das Einkaufen aus einer Hand.
In den KASTNER Abholmärkten – sieben Mal in Österreich – zeigt sich dies konkret: gebündeltes Fachwissen unter einem Dach. Wer vor Ort einkauft, profitiert von direkter Beratung zu Kalkulation, Speisekartenentwicklung und allerhand Services.
Wer lieber online bestellt, nutzt den KASTNER WebShop: Sortiment durchsuchen, Bestellungen verwalten, Lieferung oder Abholung planen – jederzeit und ortsungebunden. So bleibt der Einkauf flexibel und unabhängig vom Tagesgeschäft in der Küche.
KASTNER – Einer für alles.
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