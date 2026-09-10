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Industry News
Ausgabe 296

Vom kleinen Heft zum großen Besteck

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Seit über 25 Jahren ist CENT ein verlässlicher Partner für hochwertige Produkte in der Gastronomie- und Hotelleriebranche.
September 10, 2026 | Fotos: Cent Direktvertriebs GmbH

Die Firma CENT ist seit 28 Jahren in der Gastro-Vollausstatterbranche zuhause. Angefangen hat alles ganz klein: mit vier Mitarbeitern und einer Broschüre, die noch selbst auf dem Bürodrucker produziert wurde. Heute ist daraus ein stabiles Unternehmen mit mehr als 30 Mitarbeitern geworden – inklusive 500-seitigem Katalog und einem Sortiment mit über 4.000 Artikeln. Und das wächst laufend weiter. CENT greift neue Trends nicht nur auf, sondern setzt sie mittlerweile auch selbst. Besonders sichtbar wird das bei den drei Eigenmarken FIVE­STARS, COOKMAX und CENT. Sie ­decken alles ab, was es in der Profi-­Küche braucht: Geschirr, Gläser, Besteck, Töpfe, Pfannen und Kochutensilien.

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Die Geschirrserie Nika mit modernem Farbverlauf
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Lunora ist die Steinzeugserie von CENT
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Mit der Rooftop-Barserie wird jede Bar zum Star.

Damit die Eigenmarken noch bekannter werden, setzt CENT auf viele unterschiedliche Wege: Messen, Sportsponsoring, Social Media und Beiträge in Fachmagazinen gehören genauso dazu wie die gedruckten Medien. Denn die sind nach wie vor ein wichtiger Umsatzbringer. Neben dem Jahreskatalog gibt es deshalb auch die Gastrofibel, inzwischen bereits in der neunten Auflage. Sie stellt die drei Eigenmarken in den Mittelpunkt und ist als praktisches Nachschlagewerk für alle gedacht, die täglich in der Küche mit den Produkten arbeiten. Mit der Gastrofibel will CENT seine Marken weiter stärken und auf dem stark umkämpften Gastromarkt vorne mitspielen. Das Ziel bleibt dabei klar: bestehende und zukünftige Kunden zuverlässig, persönlich und kompetent zu beraten.

cent.gmbh

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