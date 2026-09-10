Zwei Familien bringen das Beste zusammen

Die einzige familiengeführte Essig-­Kellerei in Deutschland, die Essig und Balsamico nach alter Familientradition und eigenem Reinheitsgebot und Codex herstellt, heißt Balema. Der Essig kommt aus der Kellerei in Kehl‑Marlen, da, wo sich der Schwarzwald und die Rhein-Auen treffen. Und seit 1868 macht die Familie Berl Essig, heute schon in fünfter Generation. Was als Landwirtschaft mit Gastwirtschaft begann, ist heute eine Manufaktur. Vieles hat sich verändert, aber die Haltung ist gleich geblieben: Man verarbeitet das, was vor der Tür wächst, und lässt die Natur so viel wie möglich erledigen. Hier findet man keine künstlichen Aromen, Konservierungsstoffe und keine Crossflow-Filtration. Stattdessen setzt man auf deutsche Qualitätsweine und Obst aus der Region und hat für jede Sorte eine eigene Essigbakterien‑Kultur.

Das Ergebnis: naturbelassene Essige ohne Schnickschnack von großer Qualität. Der Prozess dauert: erst eine langsame Fermentation über mehrere Tage, dann weiter über Monate im Holzfass. Wer Balsamico möchte, bekommt das, in den verschiedensten Variationen. Am Ende stehen Essige mit milder Säure und feiner Struktur. Neu ist ein kaltgepresstes Rapsöl aus deutscher Rapssaat von Familienhöfen, nussig‑mild und ohne Gentechnik. Passt perfekt im Salat, im warmen Gang oder als Finish. Den Vertrieb des THEO Essig- und Öl-Sortiments übernimmt seit 2021 Hela Gewürzwerk Hermann Laue GmbH. Und so haben zwei Familienbetriebe zueinander gefunden.

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