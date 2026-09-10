Ein herrliches Stück Europa!

Er war schon berühmt, als Könige noch die Gästeliste bestimmt haben, denn der Jambon de Bayonne g.g.A. wurde schon im Mittelalter hergestellt. Heute landet er auf Sharing-Plates und Degustationsmenüs und bereitet Menschen, die Qualität schätzen können, eine große Freude.

Ein Geschmack, eine Herkunft

Woher kommt der Jambon de Bayonne g.g.A.? Aus dem Adour-Becken im Südwesten Frankreichs. Der Atlantik und die Pyrenäen erzeugen ein spezielles Klima, in dem die Schweine wachsen, dazu kommt das Quellsalz aus Salies-de-Béarn g.g.A. Aus dieser Kombination wird der Schinken hergestellt. Das heißt: geduldig sein, salzen, trocknen, hängen lassen. Es sind mindestens sieben Monate, in denen der Schinken langsam den feinen, nussigen, salzigen, leicht süßen Geschmack durch die Reifung entwickelt. In dieser Zeit passiert scheinbar nichts und genau das macht später den Unterschied im Geschmack.

Seit dem Jahr 1998 trägt Jambon de Bayonne das EU-Gütesiegel g.g.A. Für Köche heißt das: verlässliche Qualität, eine klare europäische Botschaft und ein Produkt, das sich überall da einsetzen lässt, wo es um subtile Aromen geht. Egal ob pur, hauchdünn, als europäischer Vorschlag für richtig guten Schinken oder im Pairing mit Gemüse, Fisch und Natural Wine: Jambon de Bayonne g.g.A. erzählt den Menschen etwas über Europa. Ein Schinken, der ein Stück Europa auf den Teller legt und den Rest den Gästen überlässt.

Consortium du jambon de Bayonne

Route de Samadet

F-64410 Arzacq

jambon-de-bayonne.com