Hollandaise hat mehr als eine Saison

Wenn Spargel auf den Teller kommt, ist Hollandaise meist nicht weit. Doch wer glaubt, die Sauce habe nur im Frühjahr ihren großen Auftritt, unterschätzt ihr Potenzial. Als Basis für raffinierte Gratins, zum Veredeln von Ofengemüse oder als kreative Komponente moderner Trendgerichte eröffnet sie weit mehr Möglichkeiten, als viele vermuten. Hier setzt Lukull an. Mit einer Sauce Hollandaise, die nicht auf eine Saison begrenzt ist, sondern Köch:innen das ganze Jahr über dabei unterstützt, konstant hohe Qualität auf den Teller zu bringen. „Für mich sind Hollandaise und Béarnaise längst keine saisonalen Begleiter mehr, sondern vielseitige kulinarische Werkzeuge für das ganze Jahr. Ob zu Gemüse, Fisch, Brunch-Klassikern oder modernen Snack- und Bowl-Konzepten – die Lukull-Saucen bieten mir maximale Flexibilität, konstant hohe Qualität und jede Menge Raum für kreative Ideen“, sagt Dirk Rogge, Leiter der Culinary Fachberatung.

Dabei geht es nicht um Bequemlichkeit, sondern um professio­nelle Unterstützung. Wer sich auf eine Basis verlassen kann, gewinnt Freiraum für Kreativität, Präzision und die Liebe zum Detail. So entstehen neue Geschmacksideen: mal klassisch, mal verfeinert mit Zitrone oder Chili. Wenn es herzhafter sein darf, setzen beispielsweise gebratene Walnuss-Kräuterseitlinge mit Ricotta-Hollandaise spannende Akzente auf der Karte. Lukull zeigt: Hollandaise und Béarnaise sind keine Saisonprodukte, sondern vielseitige Küchenpartner für zwölf Monate im Jahr.

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