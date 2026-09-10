Nicht nur für Fleischesser

Unikate, geschaffen von Meisterhand und inspiriert von der Kraft der Natur: Die Messer der Serie VIVUM von F. DICK vereinen Handwerkskunst und höchste Schneidleistung in jeder einzelnen Messertype. Der Birkenholzgriff trifft auf präzise Schärfe und modernes Design – eine gelungene Verbindung aus Natürlichkeit und Funktionalität. Die außergewöhnlichen Klingenformen machen die Messer nicht nur besonders leistungsstark, sondern auch zu Designobjekten und bieten vor allem BBQ-Fans die perfekte Auswahl, um den nächsten Grillabend vorzubereiten. Die VIVUM-Klingen ermöglichen eine längere Schnittbewegung und erleichtern die Zubereitung von Lebensmitteln mit einem einzigartigen Schneiderlebnis. Besonders ist auch das Modell „ASADOR“, das speziell für das Grillen entwickelt wurde. Die auffallend breite und geschweifte Klinge schneidet Fleisch wie Butter und eignet sich besonders für große Stücke und als „Brisketmesser“.

Das Geheimnis? Präzision.

Die effiziente Schneidleistung der ­VIVUM-Messer basiert auf der Herstellung der Klingen. F. DICK verwendet einen speziellen hochlegierten Stahl mit hoher Härte und guter Korrosionsbeständigkeit. Die Klinge wird unter Schutzgas bei 1.100 °C gehärtet. Anschließend werden die Klingen eisgehärtet – das gewährleistet die nötige Elastizität und Zähigkeit der Messer, optimiert das Materialgefüge und sorgt für die ideale Härte von 58 HRC.

Friedr. Dick GmbH & Co. KG

Esslinger Straße 4-10

D-73779 Deizisau

www.dick.de