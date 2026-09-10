Hier begann alles mit einem Steakvergleich

Es ist August 2004 in Manhattan. Stephan Otto bestellt sich im Internet aus purer Neugier ein sauteures Wagyu-Steak. Seine Frau legt ein ganz normales US-Steak daneben. Zwei Stück Fleisch, ein Herd, ein Vergleich und ein Moment, der alles kippt. Stephan ist so überrascht, dass er mitten in der Nacht seinen Bruder Wolfgang in Deutschland anruft. „Dieses Fleisch, das müssen wir nach Deutschland holen.“

Ein unsicherer Plan

Was danach passiert, klingt eher nach gutem Drehbuch als nach Businessplan.Es ist eine der wohl unwahrscheinlichsten Gründungsgeschichten der deutschen Gourmetbranche: ein Verkaufsseminar, auf dem Stephan Otto einer Vegetarierin ein Wagyu-Steak als Geschenk für zehn Euro verkauft. Ein Telefonat mit der American ­Wagyu Association. Eine Liste mit Züchtern, die er der Reihe nach abtelefoniert – bis er unter „M“ bei der Morgan Ranch in Nebraska landet. Ein Testflug nach London mit Sternekoch Stefan ­Marquard, der die ersten Kilo ­Wagyu durch die Lieferanten­eingänge der besten Küchen Europas trägt. Und am Ende ein klares Fazit: „Macht es!“ Am 1. Mai 2005 kündigt Wolfgang Ott seinen Job. Und zusammen mit seinen Brüdern Stephan und Michael macht er das gute Fleisch zum Beruf. Die ersten Kühlhäuser stehen in der elterlichen Garage in Heinsberg, verpackt wird auf der Werkbank, in jedes Paket wandert ein Rosmarinzweig.

20 Jahre später ist aus diesem Garagen-Setting eine der spannendsten Rindfleisch-Adressen Europas geworden. Und genau deshalb verkaufen die Ottos bis heute nicht einfach „Beef“, sondern arbeiten mit Züchtern, die Haltung zeigen: Irish Hereford Prime von irischen Weiden, Veire Irish Wagyu als Kreuzung aus irischer Milchviehtradition und japanischer Genetik, US-Beef von Farmen wie Morgan Ranch oder Creekstone und Miyazaki-Wagyu von Eda Livestock. Vier Kontinente, viele Philosophien, aber ein roter Faden: Rindfleisch, dessen Herkunft man kennt und dem man vertrauen kann. Genau das haben Stephan, Wolfgang und Michael Otto vor 20 Jahren in einer Garage in Heinsberg begonnen und genau das treibt sie bis heute an.

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