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Ausgabe 297

Vater und Sohn auf Karrierekurs

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Kulinarischer Anspruch, Teamgeist und wechselnde Destinationen: An Bord ist kein Tag wie der andere.
November 5, 2026 | Fotos: Fotos: Schiffsbild und Gericht: TUI Cruises / Bodo und Paul: sea chefs

Bodo und Paul Diedrich arbeiten dort, wo jeder Handgriff sitzt und präzise Abläufe den Takt bestimmen: in der Küche an Bord der Mein Schiff Flotte. Ihr Arbeitgeber ist sea chefs, ein internationaler Dienstleister für Hotel-, Gastronomie- und Crew-­Management an Bord von Kreuzfahrtschiffen.

Bodo ist seit 2013 dabei und heute Executive Chef. Sein Sohn Paul kam im Februar 2025 an Bord, startete als Chef de Partie und ist mittlerweile Sous Chef.  Dass die beiden einmal zusammenarbeiten würden, war nicht ­unbedingt geplant. Als Bodo zur See fuhr, fand Paul das als Kind „total cool“.

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Arbeitsplatz auf See: die Mein Schiff Flotte

Zwölf Jahre und ein paar Umwege später war er selbst an Bord. Im Arbeitsalltag ist die Vater-Sohn-Konstellation aber eher Nebensache. „Wir sind primär zum Arbeiten hier“, sagt Paul. Für ihn bedeutet die Zusammenarbeit vor allem „strikte, disziplinierte Teamarbeit“.

Erfahrung bringt neue Perspektiven

Bodo bringt langjährige Erfahrung und die klassische Schule mit, Paul neue Techniken, aktuelle Trends und frische Perspektiven. In der Küche an Bord ergänzen sich beide Ansätze. Gute Führung heißt für beide vor allem: klar und einfach kommunizieren, Respekt zeigen und ein Gemeinschaftsgefühl schaffen. Eine Führungsposition in der Küche an Bord umfasst weit mehr als das Kochen.

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Bodo und Paul Diedrich arbeiten für
sea chefs als Executive Chef und Sous Chef an Bord der Mein Schiff Flotte.

Personalplanung, Warenmanagement, Qualitätskontrolle, Hygiene und die Weiterentwicklung der Crew gehören genauso dazu. Die Bedingungen sind dabei besonders: wenig Platz, ein Schiff in Bewegung und Waren, die lange im Voraus geplant werden müssen. Spontan einkaufen geht nicht. Dazu kommt ein internationales Team mit vielen Sprachen und Kulturen.

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Qualität, Präzision und Kreativität prägen die Kulinarik an Bord

Nach Feierabend sieht man sich weiter an Bord, deshalb ist es wichtig, dass man aufeinander Rücksicht nimmt. Meetings und Mentoring schaffen Raum für Austausch und neue Ideen. Pauls schneller Weg vom Chef de Partie zum Sous Chef zeigt, wie gut man sich bei sea chefs weiterentwickeln kann.

Ihr Rat an alle, die den nächsten Karriereschritt gehen möchten: Eigeninitiative zeigen, zuhören und offen mit Fehlern umgehen. Wer diese Haltung mitbringt, kann sich fachlich weiterentwickeln und ein internationales Team aktiv mitgestalten.

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