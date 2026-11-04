Laurent-Perrier: Drei Savoir-faire, eine einzigartige Handschrift

Seit 1812 steht Laurent-Perrier für die Verbindung von Tradition und Innovation. Als unabhängiges, familiengeführtes Champagnerhaus hat die Maison immer wieder neue Wege beschritten und die Geschichte der Champagne mitgestaltet. Unter der Führung von Bernard de Nonancourt entstand ein unverwechselbarer Stil, geprägt von Frische, Eleganz und Reinheit. Drei besondere Savoir-faire bilden bis heute das Fundament dieser Philosophie.

Die Kunst der Assemblage von Reserveweinen

Für Laurent-Perrier liegt die wahre Kunst der Champagne in der Assemblage. Durch die sorgfältige Auswahl und Verbindung außergewöhnlicher Reserveweine entstehen Cuvées von bemerkenswerter Komplexität und Harmonie.

Die Prestige-Cuvée Grand Siècle verkörpert diese Philosophie in ihrer höchsten Form: Drei außergewöhnliche und sich ergänzende Jahrgänge werden vereint, um das perfekte Jahr zu kreieren – jenes Jahr, das die Natur allein niemals hervorbringen könnte.

Mit Héritage, einer Cuvée, die ausschließlich aus Reserveweinen komponiert wird, führt Laurent-Perrier dieses außergewöhnliche Savoir-faire fort.

Die Mazeration des Pinot Noir

1968 revolutionierte Laurent-Perrier mit der Einführung von Cuvée Rosé die Welt des Rosé-Champagners. Statt auf die klassische Assemblage von Weiß- und Rotwein zu setzen, entschied sich die Maison für die anspruchsvolle Technik der Mazeration.

Durch den kontrollierten Kontakt des Traubensafts mit den Schalen des Pinot Noir werden die natürlichen Farbpigmente und die intensiven Aromen frischer roter Früchte gewonnen. Das Ergebnis ist ein Rosé-Champagner von außergewöhnlicher aromatischer Ausdruckskraft und Frische.

Das Savoir-faire des Non-Dosage

Bereits 1889 stellte Laurent-Perrier mit dem „Grand Vin Sans Sucre“ die damaligen Konventionen infrage. 1981 knüpfte die Maison mit der Einführung von Ultra Brut an diesen Pioniergeist an.

Der bewusste Verzicht auf die Dosage erfordert eine besonders präzise Auswahl der Trauben und ein vollkommenes Gleichgewicht zwischen Reife und Frische. Ultra Brut und Blanc de Blancs Brut Nature stehen für diese anspruchsvolle Philosophie und bringen die Reinheit und den natürlichen Charakter der Weine zum Ausdruck.

Eine Handschrift, drei Savoir-faire

Ob Assemblage, Mazeration oder Non-Dosage: Jedes dieser Savoir-faire zeugt vom Innovationsgeist und dem kompromisslosen Qualitätsanspruch von Laurent-Perrier. Gemeinsam prägen sie eine unverwechselbare Handschrift, die Tradition und Moderne vereint – stets im Dienst von Frische, Eleganz und Reinheit.

www.laurent-perrier.de