Job suchen Job inserieren
Hilfe, Kontakt & Service
Copyright © 2026 ROLLING PIN Media GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Gastrojobs & Hotel Jobs.
Industry News

Laurent-Perrier: Drei Savoir-faire, eine einzigartige Handschrift

Laurent-PerrierWerbung
Die Kunst der Assemblage, die Beherrschung der Mazeration und die Pionierrolle im Non-Dosage: Drei Savoir-faire prägen die unverwechselbare Handschrift von Laurent-Perrier.
November 4, 2026

Seit 1812 steht Laurent-Perrier für die Verbindung von Tradition und Innovation. Als unabhängiges, familiengeführtes Champagnerhaus hat die Maison immer wieder neue Wege beschritten und die Geschichte der Champagne mitgestaltet. Unter der Führung von Bernard de Nonancourt entstand ein unverwechselbarer Stil, geprägt von Frische, Eleganz und Reinheit. Drei besondere Savoir-faire bilden bis heute das Fundament dieser Philosophie.

Verschiedene Laurent-Perrier-Champagner auf unterschiedlich hohen, hellen Steinsockeln vor einem neutralen Hintergrund.

Die Kunst der Assemblage von Reserveweinen

Für Laurent-Perrier liegt die wahre Kunst der Champagne in der Assemblage. Durch die sorgfältige Auswahl und Verbindung außergewöhnlicher Reserveweine entstehen Cuvées von bemerkenswerter Komplexität und Harmonie.

Die Prestige-Cuvée Grand Siècle verkörpert diese Philosophie in ihrer höchsten Form: Drei außergewöhnliche und sich ergänzende Jahrgänge werden vereint, um das perfekte Jahr zu kreieren – jenes Jahr, das die Natur allein niemals hervorbringen könnte.

Mit Héritage, einer Cuvée, die ausschließlich aus Reserveweinen komponiert wird, führt Laurent-Perrier dieses außergewöhnliche Savoir-faire fort.

Vier Champagnerflaschen von Laurent-Perrier, darunter Héritage, Grand Siècle, Millésimé und La Cuvée, zwischen dunklen Streben.

Die Mazeration des Pinot Noir

1968 revolutionierte Laurent-Perrier mit der Einführung von Cuvée Rosé die Welt des Rosé-Champagners. Statt auf die klassische Assemblage von Weiß- und Rotwein zu setzen, entschied sich die Maison für die anspruchsvolle Technik der Mazeration.

Durch den kontrollierten Kontakt des Traubensafts mit den Schalen des Pinot Noir werden die natürlichen Farbpigmente und die intensiven Aromen frischer roter Früchte gewonnen. Das Ergebnis ist ein Rosé-Champagner von außergewöhnlicher aromatischer Ausdruckskraft und Frische.

Laurent-Perrier Alexandra Rosé 2012 und Cuvée Rosé vor einem roten Hintergrund.

Das Savoir-faire des Non-Dosage

Bereits 1889 stellte Laurent-Perrier mit dem „Grand Vin Sans Sucre“ die damaligen Konventionen infrage. 1981 knüpfte die Maison mit der Einführung von Ultra Brut an diesen Pioniergeist an.

Der bewusste Verzicht auf die Dosage erfordert eine besonders präzise Auswahl der Trauben und ein vollkommenes Gleichgewicht zwischen Reife und Frische. Ultra Brut und Blanc de Blancs Brut Nature stehen für diese anspruchsvolle Philosophie und bringen die Reinheit und den natürlichen Charakter der Weine zum Ausdruck.

Laurent-Perrier Ultra Brut und Blanc de Blancs Brut Nature auf hellen Steinsockeln neben weißem Stoff.

Eine Handschrift, drei Savoir-faire

Ob Assemblage, Mazeration oder Non-Dosage: Jedes dieser Savoir-faire zeugt vom Innovationsgeist und dem kompromisslosen Qualitätsanspruch von Laurent-Perrier. Gemeinsam prägen sie eine unverwechselbare Handschrift, die Tradition und Moderne vereint – stets im Dienst von Frische, Eleganz und Reinheit.

www.laurent-perrier.de

Laurent-PerrierWerbung
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Industry News
Sponsored
110 Gründe, die Speisekarte neu zu schreiben
Streng verkostet, sorgfältig ausgewählt und ab 1. November verfügbar. Mit über 110 Neuheiten macht Österreichs führender Frische-Lieferant Gastronomie und Hotellerie fit für die Wintersaison.
Industry News
Sponsored
Lavazza präsentiert Tales of Italy “Riviera di Chiaia” für die Gastronomie
Kaffee ist in Italien mehr als ein Getränk: Er ist Ritual, Begegnung, Genuss. Mit Tales of Italy "Riviera di Chiaia" bringt Lavazza die intensive Seele…
Industry News
Sponsored
Mercedes-Benz Niederlassung Rhein-Ruhr
Dein Mercedes-Benz Moment beginnt hier.

Top Arbeitgeber

Top Arbeitgeber
Hotel Hochschober
9565 Ebene Reichenau, Österreich
Sous Chef
Barmitarbeiter
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel AVIVA****s make friends
4170 St. Stefan-Afiesl, Österreich
Chef de Rang / Barkeeper
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Tirol Lodge Ellmau
6352 Ellmau, Österreich
Gastroleitung (m/w/d)
BarkellnerIn (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Naturhotel Bauernhofer
8172 Heilbrunn, Österreich
Restaurantleitung Stellvertretung
Etagenfachfrau/-mann Leitung Stellvertretung (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Fiss
6533 Fiss/Tirol, Österreich
Commis de Cuisine - Gardemanger (m/w/d)
Commis de Rang im 4 HAUBEN BEEF CLUB (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Genusshotel Sackmann
72270 Baiersbronn, Deutschland
Chef Pâtissier/Konditor
Chef de Partie
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Post Ischgl
6561 Ischgl, Österreich
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Interalpen-Hotel Tyrol
6410 Telfs, Österreich
Frühstücksköchin / koch
Haustechniker:in (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Breidenbacher Hof
40212 Düsseldorf, Deutschland
Technischer Leiter (m/w/d)
Commis de Cuisine (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Jungbrunn - Der Gutzeitort
6675 Tannheim/Tirol, Österreich
Commis de Rang (m/w/d)
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
TAUROA GmbH
5020 Salzburg, Österreich
CHEF DE RANG (m/w/x)
OPERATIONS MANAGER ROOMS (m/w/x)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Neuhaus Zillertal Resort & ElisabethHotel
6290 Mayrhofen, Österreich
Masseur:in inkl. Saunakenntnisse
Fitnesstrainer:in (Reformer Pilates, Yoga, Kraft…)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
The Grand Green - Familux Resort
98559 Oberhof, Deutschland
Chef de Partie (m/w/d)
Steward / Abwäscher (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Guglwald
4191 Guglwald, Österreich
Chef de Partie
Jungkoch
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mount Med Resort
6311 Wildschönau-Oberau, Österreich
Physiotherapeut (m/w/d) auf selbstständiger Basis
Chef de Partie
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Natur- & Biohotel Bergzeit
6675 Tannheim, Österreich
Rezeptionist/in
Chef de Rang
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Retter Bio-Natur-Resort
8225 Pöllauberg, Österreich
Rezeptionist/in
Head of Housekeeping/Leitung Housekeeping (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Ritter von Kempski Private Hotels & Resorts
06536 Südharz/ OT Stolberg, Deutschland
Marketing Mitarbeiter (m/w/d)
Restaurantleitung Gourmet (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Kitzbühel
6370 Kitzbühel, Österreich
Leitung Reservierung und Back Office Rezeption (m/w/d)
Reservierungsmitarbeiter (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mountain Resort Feuerberg
9551 Bodensdorf, Ossiacher See, Österreich
Stv. Restaurantleitung/Weinmanagement (all genders)
Stv. Restaurant Manager, Schwerpunkt Wein (all genders)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Kempinski Hotel Berchtesgaden
83471 Berchtesgaden, Deutschland
Commis de Cuisine (m/w/d)
Chef de Rang Bar (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Oberjoch - Familux Resort
87541 Bad Hindelang , Deutschland
Asst. Service Manager (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Taubenkobel
7081 Schützen bei Wien am Neusiedlersee, Österreich
Chef de Partie/Commis de Cuisine
Commis de Cuisine/ Chef de Partie
Entdecke alle Jobs
Jobs