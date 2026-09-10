Unerwartet gut: Wenn zwei Geschmackswelten eins werden

Manche Geschmacks­ideen entstehen nicht nach Rezept, sondern aus Neugier. Genau so begann die Zusammenarbeit zwischen Oliehoorn und Sternekoch Anthony Sarpong. Das Ergebnis: eine Black Garlic Chakalaka Mayo, die zwei kulinarische Welten überraschend neu verbindet. Fermentierter schwarzer Knoblauch bringt Tiefe und Umami, die von Chakalaka inspirierte Gewürzwelt sorgt mit Paprika, Piment, Muskat, Nelke, Zimt, Ingwer, Kreuzkümmel und Kurkuma für einen vielschichtigen Charakter. Kein „noch eine Mayo“-Moment, sondern ein Geschmack, der neugierig macht.

Dahinter steht Oliehoorn, ein niederländisches Familienunternehmen mit über 45 Jahren Saucenkompetenz und B Corp-Zertifizierung. Gemeinsam mit Anthony und seinem Küchenteam wollen wir zeigen, was entsteht, wenn Erfahrung auf Experimentierfreude trifft und Herkunft nicht zur Grenze, sondern zum Ausgangspunkt für Neues wird. Entwickelt für Köche, die mit Sauce nicht einfach nur begleiten, sondern einem Gericht eine eigene Handschrift geben wollen.

oliehoorn.nl/de-sampling