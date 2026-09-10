Die neue Mousse Chef Gerätefamilie

Du willst Ergebnisse, die deine Gäste umhauen, und ein Gerät, das mithält. FRXSH steht für eine neue Generation von Frozen Food Processors aus der Schweiz. Dahinter steht ein Team, das seine Produkte lebt, vorausdenkt und versteht, was du in der Küche wirklich brauchst. Zu einem Preis, der überzeugt.

ZWEI GERÄTE. DEINE WAHL

FRXSH Mousse Chef – unser Meisterstück

Deine Handschrift auf jedem Teller. Der Mousse Chef lässt dich über die Intensität Aroma, Textur und Mundgefühl genauso steuern, wie du es willst. Und dank optionaler Funktions-Updates via WiFi wird er nicht älter, sondern besser.

Neu: FRXSH Essential – für jede Küche

Der Essential trägt die DNA des Mousse Chef in sich – konzentriert auf die wesentlichen Funktionen. Einfache Tastenbedienung, damit jeder in deinem Team sofort loslegen kann. In kompromissloser FRXSH-Qualität. Zu einem Preis, der es dir leicht macht.

Beide sind FRXSH. Beide sind made in Switzerland. Und beide sind für Profis gemacht.

www.frxsh.com