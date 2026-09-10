Kartoffel- Mille-Feuille – Premiumgenuss in feinen Schichten

Feinste Kartoffel-Convenience für höchste Ansprüche: Das Kartoffel-Mille-Feuille verbindet Effizienz mit handwerklicher Qualität. Ultradünne Kartoffelscheiben werden Schicht für Schicht mit Butter umhüllt, gebacken und anschließend gepresst. So entsteht ein kompakter Riegel mit goldbrauner Kruste und butterzartem Inneren.

Das Produkt ist optisch wie geschmacklich ein Genuss. Ob als Flying Food, elegante Beilage zu Fleisch, Braten, Schmorgerichten oder als vegetarisches Hauptgericht mit Ratatouille oder Gemüseragout: Dieses Kartoffelgratin auf französische Art erlaubt zahlreiche Kombinationen.

Küchenfertig, teilgegart und fertig portioniert lässt sich das Kartoffel-­Mille-Feuille flexibel in die Küchenabläufe integrieren: In der Fritteuse oder Pfanne vollständig mit Öl bedeckt frittieren, oder alternativ tiefgefroren im vorgeheizten Ofen backen, bis es außen knusprig und innen heiß ist.

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