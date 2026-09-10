Schlichtweg die besten Snacks

Ob Frühstück, Coffee Break, To go oder Snackpause – die Bel Snack Helden stehen für Genuss, Qualität und wirtschaftliche Lösungen. Das Sortiment mit Mini ­Babybel®, Kiri®, Bonbel®, Boursin®, Cantadou®, Adler Edelcreme® und Cheesy® unterstützt Betriebe dabei, attraktive Konzepte mit Käse zu entwickeln und Gästen Genussmomente zu bieten. Im Mittelpunkt steht Kiri®: Kiri® Natur überzeugt mit geschmeidig-cremiger Textur für herzhafte Snacks wie Bagels, Sandwiches oder Quiches. Für süße Kreationen eröffnet Kiri® „Cream Cheese“ neue Möglichkeiten vom Cheesecake und Mousse bis hin zu Köstlichkeiten der modernen Patisserie.

Die Back- und Tiefkühlstabilität und eine hohe Ausbeute machen ihn zum idealen Partner für Bäckereien und Profiküchen. Mit dem neuen Boursin® Professional Cuisine Trüffel-Geschmack setzt Bel Premium-Akzente für die Zubereitung edler Burger, Sandwiches, Pasta oder Dips. Und für die Snackpause zwischendurch bleibt Mini Babybel® der beliebte Klassiker: praktisch portioniert, sofort verzehrfertig und bei allen Gästen beliebt. Bel Snack Helden zeigen, dass starke Marken den Unterschied machen. Vor allem wenn es um die nachhaltige Verantwortung geht: Vom nachhaltigen Milcheinkauf über die klimafreundliche Produktion bis hin zur Verpackung fährt Bel die Nachhaltigkeitsstrategie „Bel for all for good“ und zählt mit der EcoVadis-Goldmedaille weltweit zu den Top fünf Prozent im Bereich Corporate Social Responsibility.

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