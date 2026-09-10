Knusprig, cremig und unkompliziert
Das Familienunternehmen aus dem bayrischen Alpenvorland verarbeitet frische Alpenmilch aus der Region zu Käsespezialitäten, die sich unkompliziert in unterschiedlichste Konzepte integrieren lassen. Vom Aperitivo über Barfood und To-go bis zu Burger, Bowl und Tellermitte: Alpenhain liefert Ideen und Produkte.
Vielfalt, die überzeugt
Das Sortiment bringt Vielfalt: Knusprige Back-Käsesnacks wie die mediterranen Tomate-Mozzarella-Bites, würzige Taco Cheese Corners oder knusprige Back-Gouda Nuggets funktionieren als Fingerfood, Sharing-Appetizer oder als überraschendes Topping für Salate und Bowls. Mit dem Back-Mozzarella Patty oder dem Grill Käsegenuss bietet Alpenhain zudem eine vegetarische Komponente für Burger und Wraps, während Klassiker wie Back-Camembert, Original Obazda oder Camembert Creme das vielseitige Sortiment abrunden. Neu im Foodservice-Portfolio ist Crema per Pasta: Käsesaucen in den Sorten Parmesan, Gorgonzola, Cheddar und Cacio e Pepe. Ob Pasta, Auflauf oder Gratin: Die cremigen Saucen bringen Geschmack und Vielfalt in moderne Küchenkonzepte. Unterschiedliche Anlässe, klare Anforderungen: schnelle Zubereitung, verlässliche Ergebnisse und eine sichere Kalkulation. Seit über 25 Jahren betreut Alpenhain Großverbraucher und entwickelt gemeinsam mit gastronomischen Betrieben praxistaugliche Konzepte rund um die Käsespezialitäten.