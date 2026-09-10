Knusprig, cremig und unkompliziert

Das Familienunternehmen aus dem bayrischen Alpenvorland verarbeitet frische Alpenmilch aus der Region zu Käsespezialitäten, die sich unkompliziert in unterschiedlichste Konzepte integrieren lassen. Vom Aperitivo über Barfood und ­To-go bis zu Burger, Bowl und Tellermitte: ­Alpenhain liefert Ideen und Produkte.

Vielfalt, die überzeugt

Das Sortiment bringt Vielfalt: Knusprige Back-Käsesnacks wie die mediterranen Tomate-Mozzarella-Bites, würzige Taco Cheese Corners oder knusprige Back-Gouda Nuggets funktionieren als Fingerfood, Sharing-Appetizer oder als überraschendes Topping für Salate und Bowls. Mit dem Back-Mozzarella ­Patty oder dem Grill Käsegenuss bietet Alpenhain zudem eine vegetarische Komponente für Burger und Wraps, während Klassiker wie Back-Camembert, Original Obazda oder Camembert Creme das vielseitige Sortiment abrunden. Neu im Foodservice-Portfolio ist Crema per Pasta: Käsesaucen in den Sorten Parmesan, Gorgonzola, Cheddar und Cacio e Pepe. Ob Pasta, Auflauf oder Gratin: Die cremigen Saucen bringen Geschmack und Vielfalt in moderne Küchenkonzepte. Unterschiedliche Anlässe, klare Anforderungen: schnelle Zubereitung, verlässliche Ergebnisse und eine sichere Kalkulation. Seit über 25 Jahren betreut Alpenhain Groß­verbraucher und entwickelt gemeinsam mit gastronomischen Betrieben praxistaugliche Konzepte rund um die Käsespezialitäten.

www.alpenhain.de