Kreativer Minimalismus

„Das wollen wir auf der Convention unter Beweis stellen“, erklärt Profikoch, Influencer und Culinary Advisor Zoltan ­Okolicsanyi. „Unter dem Motto ‚Thinking out of the box‘ zeigen wir, wie man mit traditionellen Techniken wie Beizen neue Aromen schafft.“ In Kombination mit hochwertigen Produkten von Président Professionnel entstehen kreative Gerichte, die Handwerkskunst, Innovation und authentischen Genuss ver­einen. Eines der Highlights, die die Marke auf der Convention präsentiert, ist der Purple Ocean Teller, bei dem die neue Crème de Camembert von Président Professionnel als Beize für den Lachs dient. „Die feine Aromatik der Camembert-Crème unterstützt die frische Meeresbrise vom Lachs“, schwärmt Zoltan.

Eine trendige Optik kommt mit Ube ins Spiel. „Wir haben den Lachs 24 Stunden in einer Ube-Beize vakuumiert und so farbige Akzente geschaffen. Außerdem ergänzt ein Ube-Camembert-Espuma das Gericht – zubereitet aus Ube-Püree, Crème de Camembert und Président Gourmet Schlagsahne. Letztere sorgt mit 35 Prozent Fett für enorme Standfestigkeit.“ Die Standfestigkeit zeigt die Sahne auch im Dessert: Mit cremigem Mascarpone wird daraus eine fluffige Mousse im dezenten Lavendelton. Abgeschmeckt mit Olivenöl und Limette wird Mascarpone-Creme zum luftigen Topping für das süße Auberginen-Kompott. Thinking out of the box – und das mit nur einer Handvoll Komponenten.

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