Ein Resort mit drei Sternen

Fine Dining ist immer eine besondere Erfahrung, aber im Europa-­Park Erlebnis-Resort in Rust haben Besucher die Möglichkeit, gleich zwei Sterne-Restaurants zu besuchen, und das auf höchstem Niveau. Die zwei Restaurants Eatrenalin und Ammolite sind nicht einfach nur Sterne-Restaurants, sie bieten den Gästen neue Dimensionen beim Abendessen.

Bei Eatrenalin wird der Restaurant­besuch zur Reise für alle Sinne: Gäste gleiten auf patentierten Floating Chairs durch verschiedene Erlebniswelten, während Licht, Musik, Düfte, Projektionen und ein Acht-Gänge-Menü die Besucher begleiten. Das Konzept wurde nun, knapp vier Jahre nach der Eröffnung, mit seinem ersten Michelin-Stern ausgezeichnet. Kulinarisch verantwortet Zwei-Sterne-Koch Peter Hagen-Wiest das Menü. Unter „Hagen-Wiest & ­Friends“ holt er befreundete Spitzenköche in die Küche. Aktuell sind es Hans Neuner und Dieter Koschina, die jeweils einen Gang zum Menü beitragen.

Etwas ruhiger, aber genauso präzise geht es im Ammolite – House of Light zu. Dieses Restaurant trägt sogar seit 2014 zwei Michelin-Sterne und ist damit das einzige Zwei-Sterne-Restaurant in einem Freizeitpark-Resort. Mit der Wiedereröffnung im Jahr 2026 gibt es auch einen neuen Look: Klare Farben, hochwertige Materialien, eine begehbare WineChamber und ein eigens komponierter Sound schaffen eine besondere Atmosphäre. Im Mittelpunkt steht dennoch immer das Menü. Peter Hagen-Wiest kocht modern europäisch, saisonal und ohne viel Chichi. Die Restaurantleiterin Lisa-Marie Schmidt und Head Sommelier Sascha Schmidt sorgen für einen Abend, der persönlich, aufmerksam und vom ersten Biss bis zur Weinbegleitung zum Menü stimmig ist.

Zwei Restaurants im Resort

Die beiden Restaurants können kaum unterschiedlicher sein und gerade deshalb werden beide im Kopf bleiben. Während man bei Eatrenalin mit allen Sinnen durch Geschmacksdimensionen gleitet, lebt das Ammolite von Ruhe, Produktfokus und kleinen Details. Wer also in Rust essen gehen möchte, hat auf Fine-Dining-Niveau nicht nur ein Restaurant zur Auswahl.

Europa-Park GmbH & Co Mack KG

www.ammolite-restaurant.de

www.eatrenalin.de