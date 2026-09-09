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Eine Sauce. Null Ausreden. Unendlich viele Teller.

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Buitoni Professional liefert dir die Basis. Du gibst ihr dir richtige Richtung, Charakter und deine Handschrift.
September 9, 2026

Du willst Schärfe? Fermentiere Chili. Du brauchst Spannung? Spiel mit Säure, Rauch oder Temperatur. Bring frische Kräuter ins Spiel, verändere die Textur oder überrasche deine Gäste mit Tomateneis.

Manchmal brauchst du nur eine starke Basis und eine gute Idee. Dann wird aus einer Sauce dein Gericht.

Die Ready-to-Use-Tomatensaucen von Buitoni Professional bringen alles mit, damit du direkt loslegen kannst: ausbalancierten Geschmack, verlässliche Qualität und jede Menge Spielraum für deinen eigenen Twist. Hergestellt aus 100 % sonnengereiften Tomaten, geben sie dir eine geschmacklich starke Grundlage – und lassen deiner Kreativität trotzdem alle Freiheiten.

Pasta, Sharing Dish, rauchiger Lack, kalte Vinaigrette oder Tomateneis? Du entscheidest, was daraus wird. Ready-to-Use heißt hier deshalb nicht: fertig gedacht. Es heißt: bereit für deine Idee.

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Eine starke Basis. Unendlich viele Ideen: Dieser aromatische Auberginenauflauf zeigt, wie vielseitig sich die Tomatensaucen von Buitoni Professional einsetzen lassen.

Deine Idee. Dein Twist. Dein Teller.

Für deine Ideen brauchst du eine Basis, auf die du dich verlassen kannst. Eine Sauce, die funktioniert, ohne dir vorzuschreiben, wie dein Gericht auszusehen hat. Genau diesen Ausgangspunkt geben dir die Tomatensaucen von Buitoni Professional.

Die Basis steht. Den Rest bestimmst du. So kannst du deine Energie dort einsetzen, wo sie zählt: bei deiner Idee, deinem Twist und deiner persönlichen Handschrift.

Die Sauce ist da. Jetzt bist du dran!

www.nestleprofessional.de

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