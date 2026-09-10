Gesprudelt oder still? Hauptsache frisch.

In der Gastronomie läuft das Wasser oft einfach mit. Dabei steckt hinter jeder Flasche Wasser viel Logistik: Es muss bestellt, gekühlt, ­geschleppt werden und dann muss man das Leergut auch noch sammeln. Gerade wenn das Lager ohnehin voll ist und im Service wenig Zeit bleibt, fällt das ins Gewicht. PUREZZA™ Premium Water dreht diesen Ablauf um. Statt kistenweise Wasser zu bestellen, wird stilles oder sprudelndes Wasser direkt aus dem eigenen Anschluss gezapft, gefiltert und gekühlt. Einfach direkt in die Flasche und die kann ­direkt auf den Tisch gestellt werden. Die Glasflaschen sehen wertig aus und sind nicht einfach nur eine Notlösung für das Restaurant, die Bar oder das Hotel.

Zeit sparen und Geld sparen

Mit PUREZZA™ können Wege, Lieferungen und Lagerbedarf reduziert werden. Im Bonvivant Cocktail Bistro in Berlin kamen vor der Umstellung jede Woche 14 bis 15 Kisten Wasser zusammen. Heute wird das Wasser vor Ort gezapft – das schafft Platz im Keller und entlastet das Team. Für die Küche und den Service bedeutet das weniger Organisation und mehr Kontrolle. Mit der Portionierfunktion lässt sich Wasser schnell und frisch abfüllen, ohne vorzuzapfen. Und das Beste? Das Mietmodell macht Kosten planbar und die UV-Technologie unterstützt die hygienische Sicherheit. Die Reinigung und Wartung kommt von PUREZZA™, je nach Servicevereinbarung. Na dann, prost!

purezza-water.de