S.   Pellegrino und Acqua Panna lüften das Geschmacks- geheimnis

Warum sollten Gastronomen auch beim Mineralwasser Geschmack zeigen?

Weil guter Geschmack nicht am Tellerrand aufhört. Wer bei Zutaten oder Wein das Besondere sucht, sollte beim Wasser nicht auf Auto­pilot schalten. Schließlich begleitet es das ganze Menü, erfrischt den Gaumen und macht das Genusserlebnis rund.

Moment mal: Wasser hat wirklich einen eigenen Geschmack?

Und wie. Mineralwasser ist ein Naturprodukt mit Herkunft. Welche Gesteinsschichten es durchläuft, welche Mineralien es aufnimmt und wie lange es unterwegs ist – all das prägt seinen Charakter. Kurz: Auch Wasser hat ein Terroir.

Was macht S. Pellegrino und Acqua Panna geschmacklich so besonders?

S. Pellegrino reist 30 Jahre durch das Gestein der italienischen Alpen und erhält so seine Mineralisierung. Das Ergebnis: feine Perlage und eleganter Geschmack, der Speisen begleitet, ohne ihnen die Show zu stehlen. Acqua Panna stammt aus der Toskana und ergänzt es als stilles Mineralwasser mit sanftem Charakter – die passende Wahl für viele Gerichte und Vorlieben.

www.sanpellegrino.com/de