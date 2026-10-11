Designpreis für Friedr. Dick – DarkNitro überzeugt die Jury

Die „Winner“-Auszeichnung der Serie DarkNitro prämiert hervorragende Gestaltungsleistungen, die in ihrer jeweiligen Kategorie als wegweisend gelten. Damit gehört die Serie DarkNitro offiziell zu den besten Designprodukten des Jahres – ein klares Statement für Innovation, Design und Funktionalität made by Friedr. Dick – seit über 240 Jahren.

Die anthrazitfarbenen Klingen mit Hammerschlagprägung und Kohlenstoff-Optik verleihen den Messern ihren unverwechselbaren Industrie-Look. In Kombination mit den handgeschliffenen Eichenholzgriffen entstehen so ästhetische Unikate – kraftvoll, präzise

und charakterstark.

„Wir sind stolz, dass unser DarkNitro die Jury überzeugen konnte“, sagt Steffen Uebele, Geschäftsführer von Friedr. Dick. „Diese Auszeichnung unterstreicht unseren Anspruch, Funktion, Qualität und Design in perfekter Balance zu vereinen – für Produkte, die in jeder Hinsicht überzeugen.“

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