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Designpreis für Friedr. Dick – DarkNitro überzeugt die Jury

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Friedr. Dick erhält den German Design Award 2026. Die Messerserie DarkNitro wird in der Kategorie Excellent Product Design – Kitchen als „Winner“ ausgezeichnet.
Oktober 11, 2026

Die „Winner“-Auszeichnung der Serie DarkNitro prämiert hervorragende Gestaltungsleistungen, die in ihrer jeweiligen Kategorie als wegweisend gelten. Damit gehört die Serie DarkNitro offiziell zu den besten Designprodukten des Jahres – ein klares Statement für Innovation, Design und Funktionalität made by Friedr. Dick – seit über 240 Jahren.

Die anthrazitfarbenen Klingen mit Hammerschlagprägung und Kohlenstoff-Optik verleihen den Messern ihren unverwechselbaren Industrie-Look. In Kombination mit den handgeschliffenen Eichenholzgriffen entstehen so ästhetische Unikate – kraftvoll, präzise
und charakterstark.

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Wir sind stolz, dass unser DarkNitro die Jury überzeugen konnte“, sagt Steffen Uebele, Geschäftsführer von Friedr. Dick. „Diese Auszeichnung unterstreicht unseren Anspruch, Funktion, Qualität und Design in perfekter Balance zu vereinen – für Produkte, die in jeder Hinsicht überzeugen.“

www.dick.de/messer/schneiden/serien/darknitro

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