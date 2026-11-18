Im Wiener Drei-Sterne-Restaurant Steirereck steht seit Oktober ein weiteres bekanntes Gesicht an der Spitze der Küche: Jiajian Ji hat die Position des Küchenchefs übernommen und bildet gemeinsam mit Heinz Reitbauer und Michael Bauböck die neue kulinarische Dreierspitze. Der langjährige Souschef ist dem Haus seit rund zehn Jahren verbunden und wurde 2024 bei den Rolling Pin.Awards als „Sous Chef des Jahres“ ausgezeichnet .

Im Wiener Drei-Sterne-Restaurant Steirereck steht seit Oktober ein weiteres bekanntes Gesicht an der Spitze der Küche: Jiajian Ji hat die Position des Küchenchefs übernommen und bildet gemeinsam mit Heinz Reitbauer und Michael Bauböck die neue kulinarische Dreierspitze. Der langjährige Souschef ist dem Haus seit rund zehn Jahren verbunden und wurde 2024 bei den Rolling Pin.Awards als „Sous Chef des Jahres“ ausgezeichnet.

Jis Weg in die österreichische Spitzengastronomie begann früh. Im Alter von 16 Jahren kam er aus China nach Wien, wo er seine gastronomische Ausbildung absolvierte. Bereits als Lehrling machte er mit seinem Können auf sich aufmerksam und wurde beim Nachwuchswettbewerb Amuse Bouche mit einem Innovationspreis ausgezeichnet. Im Steirereck entwickelte er sich über die Jahre zu einer wichtigen Stütze der Küchenbrigade.

2023 übernahm Ji die Position des Souschefs von Michael Bauböck, der damals selbst zum Küchenchef aufstieg. Nur ein Jahr später wurde Ji von seinen Branchenkollegen bei den Rolling Pin.Awards 2024 zum besten Souschef Österreichs gewählt. Bauböck hatte denselben Award bereits 2019 erhalten.

Drei Küchenchefs für das Steirereck

Nun arbeiten die beiden gemeinsam mit Heinz Reitbauer an der kulinarischen Weiterentwicklung des Restaurants. Gegenüber Falstaff würdigte Reitbauer den Werdegang seines langjährigen Mitarbeiters und hob dessen Leidenschaft, Disziplin und Einsatzbereitschaft hervor.

„Stetige Veränderung und Weiterentwicklung sind und waren immer wesentliche Attribute des Steirerecks“, erklärte Reitbauer anlässlich der Beförderung auf Instagram. Besonders stolz sei man auf Persönlichkeiten, die sich über viele Jahre innerhalb des Hauses weiterentwickeln.

Mit der neuen Küchenleitung setzt das Steirereck auf Kontinuität aus den eigenen Reihen. Das Restaurant im Wiener Stadtpark wurde 2025 mit dem dritten Michelin-Stern ausgezeichnet und belegt im aktuellen Ranking der World’s 50 Best Restaurants 2026 Platz 30.