Die US-amerikanische Pizzakette Papa Johns will künstliche Intelligenz künftig verstärkt für die Qualitätskontrolle einsetzen. Dafür bittet das Unternehmen seine Gäste, Fotos ihrer gelieferten Pizzen einzusenden und die Bestellung zu bewerten. Im Gegenzug winkt eine Gratispizza. Die Aufnahmen sollen dabei helfen, ein KI-System weiterzuentwickeln, das Qualitätsmängel automatisch erkennen kann.

Die US-amerikanische Pizzakette Papa Johns will künstliche Intelligenz künftig verstärkt für die Qualitätskontrolle einsetzen. Dafür bittet das Unternehmen seine Gäste, Fotos ihrer gelieferten Pizzen einzusenden und die Bestellung zu bewerten. Im Gegenzug winkt eine Gratispizza. Die Aufnahmen sollen dabei helfen, ein KI-System weiterzuentwickeln, das Qualitätsmängel automatisch erkennen kann.

Die Aktion mit dem Namen „Snap a Pizza, Get a Free Pizza“ läuft in den USA vom 9. bis 20. November 2026. Wer über die App oder Website von Papa Johns eine Bestellung im Wert von mindestens 15 US-Dollar aufgibt, kann anschließend ein unbearbeitetes Foto seiner Pizza hochladen und Feedback zu Backgrad, Kruste und Gesamteindruck abgeben. Als Belohnung gibt es eine große Pizza mit einem Belag, die bei der nächsten Bestellung ab einem Mindestwert von fünf Dollar eingelöst werden kann.

Hinter der Aktion steckt allerdings mehr als eine Marketingkampagne. Wie Reuters berichtet, möchte CEO Todd Penegor mit den gesammelten Bildern die Qualitätskontrolle innerhalb des Franchisesystems verbessern. Unterschiede bei der Zubereitung bezeichnete er gegenüber der Nachrichtenagentur als Achillesferse der Marke.

KI soll Qualitätsmängel erkennen

Bereits heute setzt Papa Johns in einigen hundert seiner weltweit rund 6.000 Restaurants KI-gestützte Kameras ein. Diese kontrollieren unter anderem, ob der Käse verbrannt ist, die Pizza richtig geschnitten wurde und der Rand den vorgegebenen Standards entspricht.

Die Fotos der Gäste sollen eine ähnliche Qualitätskontrolle künftig in deutlich mehr Betrieben ermöglichen. Noch erreicht die Auswertung eingesendeter Bilder laut Penegor allerdings nicht die Genauigkeit der Kameras in den Restaurants.

Die Resonanz ist groß: Bereits in den ersten Tagen nach dem Start gingen laut Unternehmensangaben mehrere tausend Fotos ein. Die Bilder und Bewertungen werden zentral gesammelt und sollen aufzeigen, in welchen Bereichen einzelne Franchisebetriebe Verbesserungsbedarf haben.

Die Technologie baut auf bestehenden KI-Anwendungen auf, die Papa Johns unter anderem gemeinsam mit Google Cloud entwickelt hat. Die Fotoaktion ist Teil der neuen Unternehmensstrategie „Unbox Better“, mit der die Kette Produktqualität, Service und Kundenzufriedenheit verbessern will.