Das Ytri Island Retreat auf dem norwegischen Træna-Archipel bekommt eine neue Küchenleitung: Agnes Karrasch und Nino Fjordside übernehmen im November 2026 als Executive Head Chefs die gastronomische Verantwortung. Die beiden waren zuvor im ehemaligen Zwei-Sterne-Restaurant Koks auf den Färöer-Inseln und in Grönland tätig. Gemeinsam sollen sie das bestehende Angebot des Inselhotels weiterentwickeln und ein neues Fine-Dining-Konzept aufbauen.

Das Ytri Island Retreat auf dem norwegischen Træna-Archipel bekommt eine neue Küchenleitung: Agnes Karrasch und Nino Fjordside übernehmen im November 2026 als Executive Head Chefs die gastronomische Verantwortung. Die beiden waren zuvor im ehemaligen Zwei-Sterne-Restaurant Koks auf den Färöer-Inseln und in Grönland tätig. Gemeinsam sollen sie das bestehende Angebot des Inselhotels weiterentwickeln und ein neues Fine-Dining-Konzept aufbauen.

Die aus Bayern stammende Karrasch, bekannt aus dem Dokumentarfilm „She Chef“, arbeitete im Koks als Souschefin und rechte Hand von Küchenchef Poul Andrias Ziska. Der Däne Fjordside verantwortete dort die Forschungs- und Entwicklungsküche und prägte die kreative Ausrichtung des Restaurants mit. Beide standen im Juni bereits als Speaker auf der Rolling Pin.Convention Austria 2026 in Graz auf der Bühne.

Mit ihrer Erfahrung in abgelegenen Küchen und unter anspruchsvollen klimatischen Bedingungen sollen sie nun die Gastronomie des im April 2026 eröffneten Ytri Island Retreat prägen. „Wir möchten ein durchdachtes Menü im Einklang mit der Natur gestalten, bei dem jedes Gericht die Geschichte der umgebenden Landschaft erzählt“, erklären die beiden. Die regionalen Produkte und die Traditionen der Fischergemeinde Træna sollen dabei eine zentrale Rolle spielen.

Neue kulinarische Ausrichtung ab 2027

Bereits Anfang 2027 sollen die ersten Neuerungen umgesetzt werden. Im Restaurant Alma bleibt das gemeinschaftliche Essen im Mittelpunkt. Auf den Tisch kommen wechselnde Gerichte mit fangfrischem Fisch, Meeresfrüchten und wilden Zutaten aus der Umgebung, die zum Teilen serviert werden. Auch das Frühstücks- und Lounge-Angebot des Retreats wird überarbeitet.

Parallel dazu arbeiten Karrasch und Fjordside an ihrem Fine-Dining-Konzept Echo, dessen Eröffnung für 2028 geplant ist. Das Restaurant soll lediglich zehn bis zwölf Plätze an einem Counter bieten, an dem die Gäste den Köchen direkt bei der Arbeit zusehen können. Das Team soll aus zwei Köchen und einem Sommelier bestehen. Im Mittelpunkt stehen regionale Produkte, das Kochen über offenem Feuer und der persönliche Austausch mit den Gästen.

Für das Ytri Island Retreat ist die neue Küchenleitung ein wichtiger Bestandteil seiner gastronomischen Weiterentwicklung. General Manager Kine Willumsen sieht in der Erfahrung der beiden die Chance, eine Küche zu etablieren, die eng mit der Landschaft und den besonderen Bedingungen der norwegischen Inselwelt verbunden ist.